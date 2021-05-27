Семь ножевых, одно — в сердце: заместителя начальника томского УФСИНа увезли с работы в реанимацию

Полковник находится в реанимации томской больницы. Фото: официальный сайт УФСИН по Томской области.

Сегодня, 27 мая, в сети появилась информация, что первый заместитель начальника томского УФСИНа был доставлен в больницу с ножевыми ранениями.

— Мужчину обнаружили прохожие около работы в полдевятого утра 26 мая. На теле полковника медики насчитали 7 ножевых ранений, одно из которых предположительно в сердце. Отрабатываются разные версии произошедшего, одна из которых связана с нападением, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства случившегося. На данный момент у сыщиков нет конкретных подозреваемых, кто бы мог совершить это преступление.

В региональном следственном комитете отказались комментировать ситуацию.

— Комментариев по этому делу не будет, — отказывается официально что-то подтверждать Елена Лебедева, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СКР по Томской области.

Александр Зорин — полковник внутренней службы, первый заместитель начальника УФСИН по Томской области. Руководит направлением по организации оперативно-розыскной деятельности, оказанию помощи оперативным и следственным подразделениям, организации надзора в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, осуществлению учета осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся под стражей, обеспечению противопожарной безопасности объектов УИС.

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