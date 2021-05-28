«Это нужно было перенести в светлое будущее»: новосибирский политик рассказал, чего нам не хватает из советского времени

Вячеслав Илюхин традиционно ответил на вопросы ведущего и слушателей. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Начинается лето, и родители задаются вопросом: чем занять детей? О том, как организован в городе детский досуг (и не только летний), говорим с лидером областного отделения «Родины» Вячеславом Илюхиным.

- Вячеслав Викторович, на ваш взгляд, насколько у нас хватает кружков и секций?

- Их явно не хватает. Я не любитель коммунистических идей, тем не менее при социализме было и что-то хорошее, что стоило перенести в светлое будущее. Пионерские лагеря, детские кружки и секции - это то, что должно быть бесплатным. Я в этом глубоко убежден. Каждый ребенок должен иметь право заниматься любимым делом. И иметь не только право, но и возможность.

- Насколько я знаю, на своем округе вы эту задачу решили.

- Я начинал свою деятельность в Пашино с Центра внешкольной работы, пришел туда директором. И я считаю, что в Пашино мы создали все необходимые условия для занятия детей творчеством и спортом.

Пашино разделен на несколько микрорайонов. Мы с единомышленниками хотели, чтобы в каждом из них был какой-то детский центр. На улице Флотской в здании разрушенного детского сада мы открыли клуб «Парус», где теперь есть всевозможные кружки и секции: лыжи, английский язык, творческие занятия.

Военные передали нам Дом культуры Российской армии в аварийном состоянии. Мы его отреставрировали, и теперь в этих кружках и секциях занимаются дети тех же военных.

Основным местом детского досуга был Дом культуры «Заря». Он таковым и остался. Там тоже - кружки и секции, спортивный комплекс.

Мы открыли зал бокса, фитнес-зал. Это если не единственный, то первый в городе детский фитнес, где можно заниматься бесплатно. Большая часть этих кружков и секций - бесплатные. Я считаю, что так должно быть везде.

Количество детей, которые занимаются в «Пашинском», увеличилось почти в 10 раз. Фото: Центр внешкольной работы «Пашинский».

Теперь округ у меня увеличился. Считаю, что нужно рассматривать новые помещения и развивать детский досуг. Я намерен больше внимания уделить ДК имени Горького, который нужно использовать не только в коммерческих целях. Там тоже должны быть бесплатные кружки и секции.

Что касается летнего досуга… Многие лагеря просто разрушены. Чтобы занять детей, мы пытаемся задействовать школу дневного пребывания. Детей постарше по договоренности с организациями территориального общественного самоуправления приглашаем на уборку территорий в Пашино, чтобы молодежь могла и заработать, и принести пользу.

То, что было создано при социалистическом строе в части детского досуга, нужно было сохранять и приумножать. Сейчас вроде опомнились и стали восстанавливать, но я считаю, что это должно делаться намного продуктивнее.

- Бюджетом вроде предусмотрены какие-то деньги на организацию детского досуга…

- Деньги, которые выделяют для большинства организаций, - это заработная плата, коммунальные услуги. На одно из мероприятий Центра внешкольной работы «Пашинский» выделили около 100 тысяч рублей. Но у нас такие мероприятия проходят ежемесячно. Только по боксу уже более 12 раз прошли турниры на призы моего Клуба избирателей. Это статусные соревнования, победители которых едут соревноваться на уровне Сибирского федерального округа. И один такой турнир обходится более чем в 200 тысяч рублей. Естественно, денег на это не дают.

Дзюдо у нас очень хорошо развито, лыжные гонки… Наши спортсмены бегают и за Калининский район, и за Новосибирск. Тренерский состав очень сильный. У нас проходит конкурс молодых исполнителей «Свежий ветер», конкурс «Спасибо тебе, земля моя». У нас проходят отчетные концерты каждого коллектива, все они ездят на какие-то соревнования. И понятно, что не каждый родитель может заплатить за своего ребенка. Естественно, мы пытаемся оказать какую-то материальную помощь. Зато ведь есть и чем гордиться. Мы брали Гран-при в Болгарии и первые места в Испании. У нас редко бывают вторые места. Обычно - первые либо Гран-при.

В Пашино мы смогли создать некую атмосферу - дружескую, теплую, добрую. Помните времена, когда наркомания была модной? Мы смогли это преодолеть. Дети вырастают и создают новую атмосферу. А мне не все равно, какой она будет, кого я на улице встречу - наркомана или счастливую семью.

- Но как удается все это обеспечить? За счет чего финансирование?

- Бюджетных денег мало. Поэтому нужно привлекать инвесторов. Нужно предлагать поучаствовать тем, кто занимается бизнесом. И люди откликаются. Не буду скрывать, у меня самого есть возможность оказывать помощь. Я всегда занимался бизнесом. Но мои возможности не безграничны, я не могу подменить собой государство. Да и бизнесу тяжело - пандемия его подкосила. Но те, к кому мы обращаемся, не отказывают. Надеюсь, что и областные власти будут заниматься досугом детей.