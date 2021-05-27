В начале июня в «Новосибирск Экспоцентре» пройдет выставка «Сибирская неделя красоты»

С 4 по 6 июня в «Новосибирск Экспоцентре» пройдет Сибирская неделя красоты. Фото: МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Производители и дистрибьюторы известных в России и на мировом рынке брендов профессионального оборудования и материалов для индустрии красоты, декоративной и уходовой косметики, парикмахеры, косметологи, визажисты, мастера маникюра, педикюра! У вас есть уникальный шанс встретиться с ведущими beauty-экспертами из разных уголков страны на выставке «Сибирская неделя красоты», которая пройдет в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 2 по 4 июня 2021 года!

Косметологи, визажисты, мастера маникюра, педикюра смогут ознакомиться с новинками рынка и встретиться с ведущими beauty-экспертами. Фото: МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Сибирская неделя красоты - ведущее отраслевое событие, которое объединяет на одной площадке производителей и поставщиков косметики, оборудования и материалов для индустрии красоты и активных, современных лидеров beauty-отрасли Сибири и Дальнего Востока.

Об участии в Сибирской неделе красоты уже заявили такие компании, как Scopula, «Проэстетик», «Шенли», Pb Lab, Hameleon, «Владмива», «Бьюти Лайн», «Профит», «Мезофарм», «Самудра Floating», Aravia, «Две линии», Kristy, Cristina, «Золотое сечение», «Бьюти Форум», «Эстетик», Valentina Kostina, «Таис», «Кафлон», «А.Д.К. Косметик», СП «Сервис» и др.

Сибирская неделя красоты - ведущее отраслевое событие, где на одной площадке представлены производители и поставщики средств, которые делают нас красивыми. Фото: МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Впервые на площадке выставки состоится Межрегиональный сибирский форум красоты/Beauty Days Siberia! Его организаторы - компании PB Lab, Beauty Forum, ООО «СВК».

Топовые спикеры российской beauty-индустрии расскажут о трендах отрасли, поделятся своим опытом и ответят на все вопросы аудитории в рамках конференций, семинаров, закрытых/открытых мастер-классов.

В числе отраслевых экспертов:

• гуру beauty-сферы, основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов. Он примет участие в работе мастер-классов Beauty Business Day;

• специальный гость форума Ольга Селянина, основатель и генеральный директор компании MESOPROFF, к. м. н., врач-дерматолог, косметолог, научный руководитель учебного центра компании «Мезопрофф», президент ассоциации «Союз косметологов-мезотерапевтов», член ученого совета Международного общества мезотерапии (International Society of Mesotherapy (ISM). Ольга Селянина примет участие в региональной косметологической Конференции «Реставрационный летний Full Face на основе регенеративной косметологии».

Развитие бизнеса и профессиональный рост специалистов - два ключевых акцента Межрегионального сибирского форума красоты/Beauty Days Siberia.

• Серия мастер-классов Beauty Business Day посвящена современным менеджмент-решениям: развитие рынка, секреты управления бизнесом и персоналом, эффективное продвижение услуг на рынке, работа с клиентом - все, что интересует владельцев и управленцев, работающих в индустрии красоты.

• Собственникам бизнеса и топ-менеджерам адресована клубная встреча, на которой можно поработать индивидуально с каждым из экспертов, по полочкам разложить свой бизнес, создать собственный кейс.

На площадке выставки впервые состоится Межрегиональный сибирский форум красоты. Фото: МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Для специалистов - мастер-классы и fest-площадки по направлениям: колористы, face makeup, косметологи, грим/боди-арт, коммерческая женская стрижка, коммерческая укладка/прическа, барберы.

Кроме того, 3 июня на выставке пройдет X Сибирский чемпионат CIDESCO по косметологии. CIDESCO - Международный комитет по косметологии и эстетике, представленный в 33 странах мира. Компания Beauty Forum - предприятие оптовой торговли в индустрии красоты и учебный центр для профессиональной подготовки персонала на базе действующего медицинского центра «Лелея», созданного в 1996 году.

Участие в конкурсе CIDESCO - это:

• замечательный шанс повысить профессиональный статус, продемонстрировать свое мастерство и получить признание;

• PR-кампания для косметологов с весомым опытом в профессии;

• возможность для начинающих специалистов заявить о себе!

День распродаж впервые в истории выставки «Сибирская неделя красоты»! 3 июня каждый посетитель сможет приобрести продукцию участников со скидкой!

Ожидается, что выставку посетят специалисты из Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей и Алтайского края.

На площадке выставки «Сибирская неделя красоты» действуют меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Подробнее познакомиться с ними можно на сайте выставки «Сибирская неделя красоты».

В выставке примут участие производители уходовой и декоративной косметики. Фото: МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Сибирская неделя красоты - только здесь все секреты молодости и совершенства!

ООО «СВК»

Тел.: +7 (383) 304-83-88

info@svkexpo.ru

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