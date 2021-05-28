Вегетарианцам на заметку: рецепт нежных вафель на основе сухого растительного молока

Фото: архив компании

Что делать, если обожаете молочные продукты, но кушать вам их нельзя - например, из-за аллергии, непереносимости лактозы или вегетарианского меню? Не отказывать же себе во вкусных блюдах! Как альтернативу, иногда используют кокосовое или миндальное молоко, но стоит оно недешево... Но выход есть. Для тех, кто по разным причинам не может употреблять животное молоко, самый подходящий вариант и по вкусу, и по цене - это натуральные растительные заменители сухого молока "Нью Милки" и сухие сливки "Сопьо Крима" южнокорейской фирмы Hee Chang.

Что приготовить на основе такого сухого молока и сливок? Каждая хозяйка может подобрать рецепт на свой вкус или даже придумать собственное фирменное блюдо! Вариантов - множество. На завтрак - полезная каша для всей семьи, к чаю - десерты, пышные булочки, ватрушки, вафли, домашний хлеб... Добавьте в тесто "Нью Милки" в пропорции 5-7% по отношению к массе муки, и тогда выпечка получится особенно нежной и аппетитной. Домочадцам понравится!

А в кофе или чай вкуснее всего добавлять "Сопьо Крима". Сливки растворяются полностью, без жировой пленки, а напиток становится еще ароматнее. Их добавляют даже в холодные коктейли, а самые увлеченные кулинары готовят на их основе домашнее сливочное мороженое.

Для семейного бюджета это выгодный продукт. В отличие от обычного молока, пачки "Нью Милки" и "Сопьо Крима" экономно расходуются и очень долго хранятся - в течение двух лет. Важно и то, что цена на них доступная и не скачет в зависимости от сезона.

А теперь о том, почему сухому молоку и сливкам фирмы Hee Chang можно доверять. Южная Корея, где находится производство, славится высокими стандартами качества пищевой продукции. Фирма работает с 1969 года, использует современное оборудование, постоянно улучшает качество продуктов, а весь процесс производства находится под строгим контролем. Поэтому продукция не только вкусная, но и полезная для здоровья. Так, в составе молока "Нью Милки" - сухая сыворотка, концентрат сывороточного белка и другие ингредиенты, которые придают блюдам нежный молочный вкус.

КОНКРЕТНО

Рецепт вафлей из миндальной муки

Представьте ситуацию: приходят гости, а в холодильнике - пусто! Чем угостить? Хозяйкам на заметку - как быстро приготовить вафли на основе миндальной муки, которые понравятся и детям, и взрослым.

Нам понадобится:

- 80 граммов сливочного масла;

- 5 чайных ложек сухого молока «New Milky»;

- 100 граммов теплой воды;

- 70 граммов сахара;

- 100 граммов пшеничной муки;

- 100 граммов миндальной муки;

- 1 столовая ложка разрыхлителя;

- щепотка соли.

Фото: архив компании

Как готовить:

1. Растопите сливочное масло.

2. Сухое молоко разведите теплой водой до полного растворения.

3. Смешайте миндальную и пшеничную муку, всыпьте туда сахар, соль и разрыхлитель;

Фото: архив компании

Фото: архив компании

4. Добавьте к растопленному сливочному маслу яйца и молоко, а затем тщательно перемешайте.

Фото: архив компании

5. Соедините все ингредиенты в одной миске и замесите тесто.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

6. Выпекайте небольшими порциями в вафельнице.

Фото: архив компании

7. Готовые вафли посыпьте сахарной пудрой и украсьте ягодами - подавать лучше горячими!