Жителям Пашино должны вернуть центр для трудных подростков

Детский омбудсмен надежда Болтенко и депутаты Вячеслав Илюхин и Леонид Рыбин встретились с жителями Пашино. Фото: Михаил ДОКУКИН

В канун Дня защиты детей с рабочим визитом в поселках Гвардейский и Пашино побывала уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Она вместе депутатом Заксобрания региона Вячеславом Илюхиным и депутатом горсовета Леонидом Рыбиным провела прием жителей и посетила несколько социальных объектов.

С ПРОБЛЕМАМИ - К ОМБУДСМЕНУ

За время приема Надежда Болтенко и депутат Вячеслав Илюхин с коллегой ответили на вопросы пашинцев, оказали им содействие в ряде вопросов, наметили пути решения проблем, на которые жаловались жители поселка.

Например, одна из женщин пожаловалась, что не может записать ребенка к логопеду в местной поликлинике. Причина отказа со стороны медиков - несовпадение прописки и фактического адреса. Обращение к узкому специалисту по месту прописки, по ее словам, потеря времени. Надежда Болтенко ответила, что «это не та проблема, которую нельзя решить».

Кроме того, на приеме у детского омбудсмена прозвучало сразу несколько нареканий в адрес работы Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Калининского района, который располагается по адресу: улица Новоуральская, 15/2.

Гости побывали на занятии в изостудии. Фото: Михаил ДОКУКИН

Например, мать пятерых детей в 2014 году освободилась из колонии, где отбывала срок за нанесение тяжкого вреда здоровью. До этого жила в области, а после того, как пожар уничтожил дом, перебралась с детьми в Пашино. Соцзащита направила детей в структурное подразделение КЦСОН - отделение психолого-педагогической помощи семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В народе его называли центром для трудных подростков. Психологи должны были сопровождать семью. Но подразделение это закрылось, и ребятишки остались без надзора специалистов. А раньше специалисты центра активно занимались с трудными подростками из неблагополучных семей, проводили в том числе глинотерапию, за счет депутатского фонда Вячеслава Илюхина организовывали для таких семей экскурсии в город.

- Теперь детям на улице, что ли, время проводить? - возмущается жительница Пашино.

Надежда Болтенко пообещала вмешаться в ситуацию. Она намерена направить ряд запросов в профильные ведомства, в том числе и в прокуратуру, и выразила надежду, что учреждение вернется к работе в прежнем статусе.

Во всех кружках, секциях и студиях ребятишки и подростки из Пашино занимаются бесплатно. Фото: Михаил ДОКУКИН

ДЕТЯМ - КРУЖКИ И СЕКЦИИ

В ходе визита Надежда Болтенко посмотрела, как организован детский досуг в Пашино и Гвардейском. Она побывала в Центре внешкольной работы «Пашинский», где познакомилась с работой кружков и творческих студий. Там занятия в кружках и секциях проходят даже на летних каникулах.

Также детский омбудсмен посетила оздоровительный центр «Радуга Фит», где занимаются дети и подростки от 3 до 17 лет. Здесь с ними работают педагоги и психологи, помогая не только укреплять здоровье, но и раскрывать творческий потенциал.

В детском оздоровительном фитнес-клубе «Радуга Фит» ребята не только занимаются спортом, но и развивают свои таланты. Фото: Михаил ДОКУКИН

Также частью рабочей программы Надежды Болтенко стало посещение ДК Российской армии в поселке Гвардейский.

Здание ДК в 2017 году было передано из Минобороны муниципалитету и находилось в плачевном состоянии. Ремонт делали за счет средств муниципалитета, инвесторов, депутатских фондов.

Сейчас в кружках и секциях структурного подразделения «Гвардейский» занимаются 1044 ребенка. В основном это дети военнослужащих. Здесь базируются несколько образцовых творческих коллективов, работают многочисленные кружки и секции. Занятия проводятся бесплатно.

- Доступность самых разных форм внешкольных занятий - наша принципиальная позиция, - подчеркивает Вячеслав Илюхин.