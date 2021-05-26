«Он позорно сбежал от меня на свидании»: неверный парень избил сибирячку после того, как она ему устроила проверку

Катя решила проучить изменника. Фото: предоставлено Екатериной.

35-летняя Катя* - блондинка-фотограф из Новосибирска, которая после развода пыталась найти достойного парня на сайте знакомств. Там она и познакомилась с Костей* - начальником отдела фирмы, которая торгует сельхозпродукцией.

- Мне понравилось, что у нас с ним общие интересы: он тоже любит искусство, и я согласилась на свидание, - рассказала КП-Новосибирск Катя. Прошло еще несколько встреч, прежде чем девушка поняла, что влюбилась.

Но отношения этих двоих были похожи на качели. А вскоре Катя поняла, что парень ей изменяет.

- Однажды я звоню ему, а он трубку не берет. А потом, видимо, случайно на телефоне кнопку нажал, и я услышала, как он мило беседует с другой девушкой, - вспоминает Катя. - В WhatsApp у него я находила и переписки с другими девушками. Еще однажды пришла к нему домой и увидела кружку со следами губной помады. Он пытался врать, что у него в гостях была мама…

Переписка перед свиданием-проверкой. Фото: предоставлено Екатериной.

После каждого такого случая молодые люди выясняли отношения, то расходились, то сходились. В итоге девушка решила расставить все точки над «и», устроив возлюбленному проверку. Договорилась с знакомой девушкой, чтобы она с Костей пофлиртовала в Сети.

- Уже на следующий день он пригласил ее на свидание в торговый центр! На встречу вместо подруги пришла я! Костя был обескуражен и позорно сбежал от меня. Я только успевала снимать его на камеру! После этого он стал бывшим молодым человеком, - описывает дальнейшие события Екатерина.

Казалось, растереть и забыть такого жениха, но Катя все давала Косте шансы. Приехала на велосипеде к его дому поговорить...

- Он как раз выходил из подъезда и очень агрессивно отреагировал: начал меня толкать, мы подрались. У меня была куча синяков и ссадин, - поделилась Катя. - После его побоев меня еще целый час трясло. Я не могла прийти в себя. Позвонила подруге, которая работает юристом. Она посоветовала писать заявление в полицию. Я так и сделала.

Девушка получила ссадины и синяки. Фото: предоставлено Екатериной.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с изменщиком, и выяснилось, что он решил пойти на бывшую войной.

- Я тоже написал на нее заявление в полицию, - ответил КП-Новосибирск Костя. Только по какому поводу - не уточнил.

КП-Новосибирск следит за развитием событий

*Имена героев публикации изменены.

Девушка обратилась в полицию. Фото: предоставлено Екатериной.

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