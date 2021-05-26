Сельский фельдшер ушла от мужа и дочки к пациенту и задолжала по алиментам 322 тысячи рублей

Сибирячка не видела дочку полгода. Фото: личный архив.

Многодетная мама Оксана* - фельдшер из Тогучинского района, которая недавно перебралась в Новосибирск. В селе у нее остались не только работа, но и бывший муж и маленькая дочка. В городе у женщины совсем другая жизнь: она вышла замуж за бывшего пациента, родила еще одну - третью по счету - дочку. А теперь пытается забрать ребенка у бывшего мужа и добиться, чтобы ей пересчитали накопленный долг по алиментам - 322 тысячи рублей. КП-Новосибирск дала слово обеим сторонам конфликта.

Сибирячка уверяет: дочку она никогда не бросала. Фото: личный архив.

«СЕМЬЮ СОДЕРЖАЛА Я»

- С бывшим мужем мы познакомились, когда я встречалась с его другом. У меня в тот момент уже была дочка от предыдущих отношений, я работала медсестрой в частной клинике. С тем парнем у нас не заладилось, а Кирилл* стал ухаживать, дарить цветы, - рассказала КП-Новосибирск Оксана.

Вскоре пара сыграла свадьбу, Оксана забеременела, ушла в декрет. И вот тут семейной идиллии пришел конец.

- Муж нигде толком не работал. Мы даже продали машину и купили ему грузовик, чтобы он мог заказы выполнять, но все без толку - ничего у него не получалось. Перебивались с копейки на копейку, - уверяет Оксана. - Тогда мы переехали в Тогучинский район, где живут его родные. На маткапитал купили там землю и дом: сейчас меня туда даже не пускают. Муж попытался открыть лесопилку, но быстро прогорел…

В итоге на работу вышла Оксана: она устроилась фельдшером, получала 35 тысяч рублей - для села это очень приличная зарплата.

- Семью содержала я. Чем в это время занимался Кирилл, я не знаю. Но когда я приходила домой, то готовила еду, проводила время с дочками… Муж ничем мне не помогал, - вспоминает женщина. - Я в открытую стала говорить с ним о разводе.

Во время пандемии бывший муж до июня не давал сибирячке видеть дочку. Фото: личный архив.

ПАЦИЕНТ СТАЛ МУЖЕМ

В это же время в жизни Оксаны появился другой человек.

- Моего нынешнего мужа привезли ко мне как пациента: он попал в аварию, пострадал - ссадины, ушибы. Мы разговорились, он сказал, что задерживаться в деревне надолго не собирается, хочет уехать в город, - говорит многодетная мама. - Позже он позвал меня в Новосибирск, сказал, что дочки - не проблема…

Но забрала Оксана только старшую дочь. Младшая осталась с папой.

- Рите было 2 года, она уже ходила в садик в селе. А в Новосибирске нужно было дожидаться очереди, и мы решили, что пока дочка поживет с мужем, - объясняет Оксана. – Но я никогда не бросала ее, не сразу, но все-таки добилась для не места в детсаду, прикрепила ее к поликлинике.

Почти четыре года девочка жила у папы. В суде супруги заключили мировое соглашение: Рита остается в деревне с отцом, а маму ребенок видел только в гостевом режиме по выходным.

- Помню, я только родила третью дочку, но даже в морозы ездила с ней к Рите, - продолжает Оксана. - Я очень привязана к ней! Но в последнее время видеть ее получается все реже. Прошлой весной бывший муж заявил, что у них карантин из-за пандемии, и дочку я не видела до июня.

Когда Оксана снова смогла увидеть Риту, то мужу ее не вернула: поехала вместе с ней в гости к родным.

- Тогда бывший обратился к приставам, меня вызвали. Когда мы с дочкой приехали, там уже был Кирилл. Дочка в тот момент прижалась ко мне, говорила: «Мама я не хочу возвращаться». И с тех пор я ее больше не видела, - плачет Оксана.

Сибирячка обратилась в суд, чтобы ей пересчитали алименты. Фото: личный архив.

«ХОЧУ ЛИШИТЬ ЕЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ»

У Кирилла своя версия этой истории.

- Дочка, как только увидела меня у приставов, сразу ко мне побежала. И сейчас о матери даже не вспоминает. У нас другая семья - я работаю егерем, женился, у жены двое детей от предыдущего брака, двое наших общих, и Риту она воспитывает как родную, - поделился с КП-Новосибирск Кирилл. - А Оксана нас бросила. Чего она теперь хочет?

Есть и еще один момент, уже финансовый: Оксана задолжала алименты на дочку. Сумма набежала большая - 322 тысячи рублей. Экс-супруги из-за этого поскандалили на съемках шоу «Мужское/Женское», куда поехали разбираться в своих отношениях.

- Я надеялась, что бывший муж привезет туда дочку и я наконец-то ее увижу. А на меня там просто вылили ушат грязи, особенно когда узнали о долгах по алиментам. Но я ведь сейчас в декрете, зарплату не получаю - с каких денег платить-то? Поэтому через суд хочу добиться, чтобы их пересчитали, - добавляет Оксана. - Но как только я об этом сказала, ведущая Барановская заявила: «Ты что, со своим ребенком судиться хочешь?» Но при чем тут ребенок? Я мечтаю, чтобы дочка жила со мной. А бывший только жалобы пишет, что не может содержать ребенка, хотя получает на нее пособия – в общем выходит около 12 тысяч рублей. Так в чем проблема? Я готова забрать дочку! У меня дома для Риты куча игрушек и одежды, все новое, но они эти вещи почему-то не берут.

Кирилл же категоричен: - После этого скандала на шоу я хочу лишить Оксану родительских прав. Буду добиваться этого в суде.

Вот только вряд ли эти разборки взрослых нужны маленькой Рите, которая скоро пойдет в первый класс..

*Имена героев публикации изменены.

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