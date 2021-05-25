Вышедший из землянки: как сейчас живет сибирский Маугли, которого нашли в лесу 8 лет назад

В мае парень навестил родителей на Алтае. Фото: предоставлено Оджаном НАУМКИНЫМ.

Впервые историю сибирского Маугли Оджана Наумкина, который сам вышел к людям из лесной землянки в 20 лет, «Комсомольская правда» написала в 2013 году. Тогда многие ахнули: юноша без документов и паспорта, ни дня не учился в школе, не знает, что такое компьютер и мобильный телефон — как же он выживет в современном мире? Благодаря огромному общественному резонансу парню в рекордные сроки сделали паспорт, и он отправился покорять Новосибирск. Но здесь у Оджана жизнь не сложилась, а потом он вообще пропал со страниц газет. Где сейчас живет парень из землянки и чем зарабатывает на жизнь — в материале КП-Новосибирск.

Вот так выглядит землянка, в которой родился и вырос сибирский Маугли. Фото: предоставлено Оджаном Наумкиным

ВДАЛИ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Оджан Наумкин родился в лесу рядом с алтайским курортом Белокуриха, но очень далеко от цивилизации. Жизнь в землянке была выбором его родителей, которые увлеклись эзотерикой и в далеких 1990-х годах уединились на природе. Появившийся на свет ребенок рос среди гор в гармонии с окружающим миром, не зависал в гаджетах, учился выращивать еду на огороде и собирать ее в плетеную корзинку, а не в тележку супермаркета, не заморачивался современной модой на джинсы с подворотами, не тусовался с подростками в «Макдоналдсе».

Оджан читал книги и журналы в землянке. Фото: Олег УКЛАДОВ

Родители благополучно справились с задачей научить сына читать, писать, возделывать землю, готовить пищу из того, что выросло, собирать дары леса в виде грибов и ягод и даже зарабатывать деньги.

— Мои родители решили, что мое появление на свет случится в горах. Они сами всегда хотели жить в лесу, вдали от социума, и понимали, что с появлением ребенка могут возникнуть бюрократические сложности, что никто не позволит ему жить вне общества (например, могла прийти опека и изъять малыша из семьи). Поэтому меня не регистрировали, у меня не было вообще никаких документов. Не было свидетельства о рождении, а в 14 лет не появилось и паспорта, — вспоминает Оджан.

Документы среди бурундуков и полевых мышей были вообще не нужны. Но нельзя сказать, что парень рос как сорняк, диким и невоспитанным. Да, жизнь в землянке хоть и была похожа на первобытную, но без рублей даже в лесу сложно выжить. К тому же в землянку иногда приезжали художники, эзотерики. А родители иногда ходили в соседнюю Белокуриху — продавали там ягоды, грибы, картины, поделки.

Оджан пишет картины и продает их в интернете. Фото: предоставлено Оджаном Наумкиным

— С ранних лет я учился резьбе по дереву, изучал, насколько мог, электротехнику по учебникам, читал журналы, которые иногда появлялись в нашем доме, слушал радио, писал маленькие рассказы, много читал. Так у меня формировалось представление о мире и появлялись первые детские мечты — полететь в космос, стать пилотом, актером, изобретателем и владельцем производственной фирмы или просто делать и продавать пирожки. В 18 лет я уже сам ходил в Белокуриху и продавал поделки. И я начал понимать, что деньги — ключ ко всему. Позднее вообще понял, что деньги — это самое большое счастье в жизни, и сейчас готов поспорить с каждым, кто мне возразит. Это очень скрытое и незаметное счастье, но если оно отсутствует, то начинает меркнуть все остальное. Да, это социальный аспект, но это так, — рассуждает сибиряк.

РУХНУВШИЙ МИР

Однажды весной 2013 года Оджан вернулся из города в землянку и понял, что остался совсем один. В последнее время юноша очень часто ссорился с родителями, ставил под сомнение их решение жить отшельниками. Но не ожидал, что воспитательный процесс будет настолько жестоким и его бросят.

— У меня наступил тот возраст, когда несформировавшаяся личность рвется сама не зная куда и отстаивает свою позицию. Я пытался доказать, что только моя позиция правильна, и только так, как я говорю и хочу, должно быть. В итоге родители оставили мне записку, в которой попросили, чтобы я посадил огород, а их не искал. Написали, что сами они отправились автостопом в Приморье. Это родина моего отца. В то время мне исполнилось 20 лет, и я уже полгода сам выходил в город, пытался продавать свои картины и покрашенные лаком шкатулки из картона. Да, мы ссорились с родителями, но я в тот момент очень хотел их найти. Проплакал всю ночь, а утром следующего дня обратился в полицию — сказал, что потерялись родители, — рассказал КП-Новосибирск сибирский Маугли.

А дальше солнечный и радужный мир, в котором до этого жил парень, неожиданно перевернулся. Оджан вспоминает, что ему было очень нелегко привыкать к реальности, к чужим людям и их отношению.

— Пока искали мать и отца, я многое осознал. Многие люди даже не сразу могли взять в толк, что в лесу живет семья. Позднее полиция сделала предположение, что, может быть, это я сам сделал что-то с родителями и заявил об их пропаже, чтобы замести следы. Но их все равно искали. Был даже задействован поисковый вертолет Ми-8 — первое воздушное судно в моей жизни, на котором я летал, — описывает это приключение Оджан Наумкин.

В 2013 году вся семья получила паспорта. Фото: Олег УКЛАДОВ

Потом парня приютила знакомая художница из Белокурихи. Он прожил у нее несколько месяцев, она похлопотала о документах. А еще в этот момент на юношу свалилась неожиданная слава. Журналисты со всех концов страны захотели познакомиться с тем, кто жил 20 лет в землянке. Отшельник с удовольствием снимался в сюжетах, раздавал интервью и даже уже начал любить новую жизнь.

— Прошло примерно три месяца. Я иногда приходил в лес ухаживать за огородом. Потом мои родители, пропутешествовав по всей России, вернулись на Алтай. И в один из дней, когда я приходил в лес, я обнаружил, что они нашлись, вернулись, что с ними все хорошо. Очень обрадовался, — улыбается Наумкин.

БИЗНЕС, СТРОЙКА И МОСКВА

Алтайский Маугли, пережив стресс от пропажи близких людей и получив свою минуту славы на телевидении, четко решил, что жить в землянке больше не хочет. Его все-таки тянуло ближе к людям и городу, а не к огороду.

— Выучившись на бармена, я немного поработал в Белокурихе, взял кредит, открыл свое маленькое кафе, моментально прогорел, изначально сделав много ошибок, и уехал в поисках хорошего заработка в Новосибирск. Сначала мне казалось, что нет города лучше этого, но через несколько месяцев понял, что заработать даже 40 тысяч рублей в Новосибирске очень трудно, по крайней мере с моим опытом, — делится своими первыми разочарованиями наш герой.

Открытость и доверчивость к людям даже сыграли с Оджаном злую шутку — его часто обманывали и пользовались его наивностью. Так, однажды риелтор оставила парня без крыши над головой, взяв деньги за съемную квартиру и исчезнув в неизвестном направлении.

В большом городе социализированному-то человеку найти себя сложно, а что уж говорить о юноше, который вырос в лесу и разговаривал с белочками. Но Оджан не сдавался и в сентябре 2015 года укатил в Москву.

— Мне было очень сложно научиться пользоваться компьютером и печатать — буквы совсем в другом порядке, не по алфавиту! Когда появился первый смартфон, я первые два года пользовался только горизонтальной раскладкой, переворачивая экран — в вертикальном формате не мог попасть в буквы, клавиши казались очень мелкими! В остальном самая большая сложность состояла в том, чтобы найти работу, так как искать приходилось иногда по полтора-два месяца. В одной только Москве я когда-то заполнил около 90 анкет на собеседованиях, а все это время надо было на что-то жить, — откровенничает парень.

Тем не менее барменский опыт и сертификат об окончании курсов на родном Алтае все-таки пригодились. Оджан нашел работу в общепите.

Сибиряк работает барменом в Москве. Фото: предоставлено Оджаном Наумкиным

— Но из-за своего свободолюбивого характера я все время увольнялся, искал более подходящую работу и терял время, а соответственно и деньги. Когда я работал в одном из московских ресторанов, один человек предложил мне поработать у него на стройке. Мне эта работа нравилась, я всегда любил делать что-то полезное своими руками, и я с радостью согласился, тем более что зарплата была обещана по тем временам немаленькая — 2000 рублей в день. Это был уже 2016 год. И платить обещали каждый день полную сумму. Я штукатурил, занимался перекладкой паркета, переделкой металлоконструкций, быстро всему учился. Поначалу мне действительно платили каждый вечер, и мне все нравилось. Но спустя три недели стали задерживать оплату сначала на один день, потом — на два-три дня, а потом вдруг задолжали оплату за месяц. В итоге я ушел оттуда совсем без денег, не мог оплатить место в хостеле — 3000 рублей. Так у меня появились первые микрозаймы, переросшие в банковские кредиты, которые я потом выплачивал еще много лет. Но на ошибках учатся, — не унывает алтайский Маугли.

ЖИЗНЬ НАЛАДИЛАСЬ

Сейчас Оджан уже считает себя настоящим жителем столицы. Говорит, научился многим премудростям выживания в больших городах, нашел стабильную работу и даже по секрету признался, что пытается создать семью.

— Я работаю барменом-официантом в одном маленьком ресторане в Москве, получаю примерно 60 — 70 тысяч рублей в месяц, у меня появилась замечательная девушка Валерия, с которой мы уже два года живем вместе. Можно сказать, что у меня все хорошо. Мои родители продолжают жить в лесу, выращивают огород, и им нравится этот спокойный быт, где нет места суете и неопределенности, где не надо рваться за каждой копейкой, чтобы выжить. Во многом такой образ жизни проще, чем образ жизни в городе, но, конечно, все зависит от возможностей и умений. В любом месте можно превратить свою жизнь в сказку, — считает молодой человек.

Оджан уже два года живет с девушкой и планирует создать семью. Фото: предоставлено Оджаном Наумкиным

Примерно раз в год сибиряк приезжает на родину — навещает отца и мать, но честно признается, что возвращаться навсегда в свою землянку не хочет.

— Я во многом благодарен судьбе, что она была такой. Живя в лесу, я приобрел огромный опыт. У меня было время для размышлений и саморазвития, не прерывавшееся играми во дворе, школой с бесполезными предметами и загруженным бытом. И теперь у меня достаточно большие возможности для развития и творчества. Я пишу картины, варю кофе, даже подумываю об ипотеке. Ну и вряд ли хочу жить еще где-то. В землянку точно не вернусь. В Москве очень хорошо! — говорит Оджан.

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