«Дорогие закупки - из-за комплексов»: народный мэр Сардана Авксентьева назвала правила жизни честного чиновника

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Мэр, который против дорогой мебели в кабинетах, - это парадокс какой-то. Чудо. Во всяком случае, так народ воспринял появление в политике Сарданы Авксентьевой.

В 2018 году ее выбрали главой Якутска. И началась у чиновников новая, непривычная жизнь. Сардана взялась продавать дорогие служебные машины и отменять дорогие закупки. А за одну из них - банкет для власти на миллион рублей - просто уволила подчиненного.

Через два года с небольшим Авксентьева ушла со службы. Объяснила, что пришлось лечь в больницу и бороться с онкологией. Теперь она снова в политическом строю. На этот раз планирует войти в Госдуму от партии «Новые люди».

Побывав в Новосибирске, Сардана провела круглый стол о работе чиновников и общественном контроле. Вместе с депутатом Заксобрания Новосибирской области Дарьей Карасевой (лидер фракции «Новые люди») она выступила за выборность мэров всех городов России. А еще ответила на вопросы «КП» - Новосибирск».

МУЖ - МОЙ ГЛАВНЫЙ КРИТИК

- Сардана Владимировна, хочу спросить о выборах 2018 года. Когда шли в мэры, как оценивали шансы на успех?

- Изначально все выглядело очень и очень неперспективно. Потому что входить в выборную кампанию с узнаваемостью 2% - это просто кем надо быть? Каким идеалистом, романтиком? И вообще зачем это делать? Тем более - 11 мужчин и одна я. Тяжелая была история. На первых порах я получила большую поддержку людей, которые известны в политике, они меня вытащили на орбиту. Но одно дело - стать узнаваемой, другое дело - все-таки предложить людям какие-то идеи и мысли, которые будут услышаны. И я, конечно, бесконечно признательна жителям Якутска, которые мне предоставили такой шанс.

- Помните, кто вас первым поздравил с победой?

- Не помню. Я помню саму атмосферу. Очень хорошо помню, что я физически ощущала присутствие мужа. Я всегда это чувствую. Самое ценное, что он - мой большой друг, единомышленник и товарищ. А то, что он кандидат экономических наук, для меня просто подарок Божий. Дома есть экономист, с которым можно обсудить какие-то идеи. А еще он самый главный и строгий мой критик. Может сказать такое, что другой не сможет.

- И вот, став мэром, вы сталкиваетесь с дорогими закупками. Для вас это стало открытием?

- Нет конечно. Я об этом знала. Не первый год на свете живу - это во-первых. Во-вторых, это был мой третий заход в мэрию Якутска. Я работала там самым маленьким специалистом, который чуть старше уборщицы. Потом я работала руководителем аппарата и все это видела.

Фото предоставлено партией «Новые люди».

«УБЕРИ ЭТУ БУМАГУ, МЫ ЭТО ПОКУПАТЬ НЕ БУДЕМ»

- Какая из отмененных вами закупок была самой возмутительной?

- Конечно, меня очень удивил пресловутый банкет. Я в каждом выступлении писала, что мы такие закупки будем отменять. И в программе предвыборной, и везде. После того как мне этот документ принесли, я была шокирована. Почему до людей не доходит? Я останавливала покупку диванов, еще каких-то вещей. Ребята, остановитесь! Так больше не будет! Это все, наверное, можно было сделать тихо: «Ну-ка убери эту бумагу, мы это покупать не будем». Можно было тихо отменить. Но как тогда дать понять всему обществу, всему огромному хозяйству муниципалитета, что так делать не надо? Пришлось увольнять. Должны быть решения, которые дают мощный сигнал. Вы согласны со мной?

- Я согласен. Я вообще за публичность. Вот и вы, стало быть, стали «выносить сор из избы», предавать огласке?

- Да. Это самая удобная и простая позиция: говорить как есть, называть вещи своими именами и вытаскивать на свет Божий. А чего скрывать? Во-первых, то, чем меня заведовать поставили, мне не принадлежит. Это не мое. Это городское, общее, принадлежит всему городу. Поэтому распоряжаться я не вольна, не должна и не буду. Во-вторых, когда ты выходишь против тех решений и планов, которые были у властей предержащих, надо понимать, что к тебе будет внимание. И меня все эти два с половиной года рассматривали не под лупой, а даже под микроскопом. Я это понимала. Я все время была в проверках, в мониторинге. Но я сплю спокойно, потому что знаю: ничего противоправного не сделала.

- А под лупой рассматривали, потому что вы были нежелательным мэром?

- Очевидно. И любая моя оплошность, конечно, стоила бы мне довольно дорого. Но главное, что много с собой в могилу не унесешь. И потом… Всех же достает это роскошество.

- Достает. И мы все об этом говорим. Но вот человек становится чиновником и начинает покупать. Что с ним происходит?

- Не могу сказать, почему так происходит, но думаю, что это какие-то внутренние комплексы. Это что-то, связанное с психологией.

Конечно, у муниципалитета есть какие-то представительские функции. Нужно, например, дарить какие-то подарки на Новый год. Денег у нас было немного. И мы купили партию магнитиков у Дворца детского творчества. Там есть инклюзивная студия, где детки лепят из глины какие-то поделки, фигурки. Я не видела ничего милее этих кривеньких зайцев. И когда мы дарили подарки, я говорила людям, кто их сделал, и они радовались. А деньги пошли в эту студию, и они купили себе глину и еще что-то для творчества. Если к закупкам подходить осмысленно, то все можно сделать нормально.

«НАПИСАЛА НА СЕБЯ ЗАЯВЛЕНИЕ В ФАС»

- На круглом столе по местному самоуправлению вы обмолвились, что заявляли в антимонопольную службу фактически на саму себя. Расскажите, как это было.

- Когда у дороги нет бордюров, дорога визуально кажется шире. А если ремонтируешь ее в соответствии с федеральными гостами, она как будто сужается. А люди начали писать: «Раньше дороги были шире, а теперь уже, они украли 90 сантиметров». Мне было до такой степени обидно!.. Я в Инстаграме постоянно читала: «украдут», «своруют», еще что-то сделают. Мне хотелось доказать, что все нормально. И хотела перепроверить себя. Да, я знаю, что ничего не брала, что мои замы ничего не брали. Но мало ли что с подрядчиками могло происходить. Там тысяча человек, а чужая душа - потемки. Я написала заявление, отнесла в ФАС: «Прошу проверить муниципальные закупки и заключенные муниципальные контракты в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мне сказали: «Впервые видим, чтобы писали заявление на себя, но давайте». Нашли небольшие изъяны, но те, которые наказываются штрафами. Зато я доказала, что серьезных нарушений не было.

- Можете назвать три правила, которых, на ваш взгляд, нужно придерживаться мэру для успешной работы?

- Во-первых, надо построить диалог со своими людьми, со своими избирателями, надо быть с ними открытым. Во-вторых, необходимо, как бы банально это ни звучало, работать честно. Ко всему прилагать мозги. Даже в очень стесненных обстоятельствах, приложив новый взгляд, какой-то креативный подход, дело с места сдвинуть можно. И в-третьих, образ жизни. Когда люди видят, что ты нормальный человек, ходишь в те же магазины, ездишь на такой же машине и можешь объяснить, где ты ее взял, это рождает доверие. Доверие и понимание между людьми и властью - это не так мало.