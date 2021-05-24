«Ковыдра» умрет как ваучер: филологи рассказали, как изменился русский язык в пандемию

Коронавирус не только заставил нас носить маски, но и изменил нашу речь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

25 мая в России отмечается День филолога. Накануне праздника мы поговорили с доктором филологических наук, заведующей кафедрой филологии НГТУ Галиной Мандриковой о том, что коронавирус не только отправил людей на удаленку (кстати, это слово стало как никогда актуально именно в пандемию), но и пополнил наш словарный запас.

«КОРОНЯЖКОЙ ПРОКОВИДИЛСЯ»

- Человек всегда пытается неприятные вещи сделать менее пугающими для себя за счет языковой игры, то есть посмеяться над страшным. И это связано не только с коронавирусом, но и с другими ситуациями: мы легче справляемся с любой опасностью, болезнью, когда иронизируем над ней, - объясняет Галина Михайловна. - Это психологическая защита для человека, и это четко прослеживается в языке: «Если я над чем-то иронизирую, значит, мне это легче пережить».

Так появились фразы вроде «Я, скорее всего, в конце марта проковидился». А еще слова «ковидла» и «ковыдра» (соединение слов «ковид» и «выдра», чтобы обругать болезнь).

- Да и само слово «корона»: «Моя дочь «корону» подхватила, а у нас «короны» нет». Но и его принизили - появились «короняжка» и «короняжный». А как вам нравится «байда коронавирусная»? - спрашивает Галина Мандрикова.

Галина Мандрикова уверена, что язык скоро забудет о пандемии. Фото: Андрей КОПАЛОВ

КОВИДОБЕСИЕ КОВИДИОТОВ

Но не «короняжкой» единой обогатился великий и могучий. Были ведь и ковид-диссиденты (кстати, этот неологизм тоже появился после вспышки заразы), которые в принципе считают, что пандемия - выдумка чистой воды. Их творчеству тоже нашлось место в языке.

- Их логика такова: как же относиться к этому серьезно, если я считаю, что это не то явление, которое достойно внимания? Есть люди, которые считают, что вакцинироваться нельзя в принципе, не только от коронавируса, - напоминает Галина Мандрикова. - И эти люди пытаются высказываться в максимально протестной форме, в том числе и вербальной.

Так появилось, к примеру, слово «ковидиот». О его составляющих догадаться нетрудно, а обозначает оно человека, который слишком много, с точки зрения ковид-диссидентов, говорит о коронавирусе, боится и стращает других.

- Есть еще и «ковидобесие», «коронобесие». Используют эти слова в ситуации, когда, к примеру, человек категорически не хочет надевать маску в транспорте - огрызаясь и обвиняя других, он может назвать их «ковидобесами», - продолжает Галина Михайловна. - Считает, что те «ограничивают его свободу».

НАША КОВИДАРНОСТЬ

Но пандемия - это не только изоляция, болезнь и переживания за близких. Это еще и время, когда люди смогли проявить свои замечательные качества. И это в языке тоже отразилось.

- Появилось слово «ковидарность» - солидарность в эпоху коронавируса. Была же масса явлений, связанных с помощью пожилым людям, волонтерством: к примеру, такси для медиков, обеды врачам, покупка продуктов. Да, мы ушли на удаленку, но мы все-таки были вместе, понимали, что должны помогать друг другу, и со всем справились, - подчеркивает Галина Михайловна.

Но останутся ли эти слова в нашей речи после пандемии, сейчас предугадать трудно.

- Самый острый этап пандемии мы прошли: да, остаются маски, какие-то ограничения, но уже нет того состояния, которое было. И язык постепенно успокоился, - считает Галина Михайловна. - Нам кажется, что какая-то яркая лексема останется, но потом может оказаться, что нет. Потому что мы не знаем, как сложится ситуация, будем мы ли переживать это с той же остротой вновь. Вероятно, останутся только официальные слова (коронавирус, пандемия) как характеристика периода. И интересно посмотреть, что будет через год-два: вспомним ли мы об этом? Да, было страшно, было трудно, и мы резко отреагировали в языке, четко описывая явление, состояния. Но где это сейчас? Я этих слов почти не слышу. Это знаете, как в 1990-х было с ваучером: как только над ним не шутили. Но прошло 25 лет - и слова вообще нет. А с ковидом, скорее всего, все будет быстрее. И это хорошо: значит, пандемию мы победим!

Вакцина стала одним из самых популярных слов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ

«Позумились в пандемию»

Мы попросили доктора филологических наук, руководителя Центра социолингвистики РАНХиГС Максима Кронгауза составить топ-10 слов, которые стали самыми популярными во время вспышки коронавируса.

1. Само слово «пандемия» звучало со всех экранов.

2. «Коронавирус» и «ковид». И если сначала был популярен первый вариант, то со временем чаще стал употребляться второй.

3. «Самоизоляция».

4. «Карантин».

5. «Локдаун».

6. «Зум» и «зумиться». Они уже оторвались от обозначения конкретной платформы общения и частенько означают просто такую форму общения.

7. «Вакцина», «вакцинироваться». Эти слова стали особенно популярны, когда стали испытывать вакцины от коронавируса, а сейчас, когда все ставят прививки, оно употребляется еще чаще.

8. «Удаленка».

9. «Дистант».

10. «Скрин-лайф» (экранная жизнь). Мы фактически стали общаться иначе, и язык это отражает. Произошел взрыв общения в такой форме, и это оставило в речи свой след.

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