Пошла жара: аномальное тепло выгнало сибиряков на пляжи и набережную

Красотки в жару выбрались на пляж.
Фото: Никита КАЛЬСИН
23 мая в Новосибирск на неделю раньше заглянуло лето: термометр показал плюс 28 градусов, и сибиряки отправились гулять по городу и загорать на пляжах.
На пляжи пришли десятки сибиряков.
Фото: Никита КАЛЬСИН
Побывали там и корреспонденты «Комсомолки» и приготовили для вас жаркий фоторепортаж.
Местечко у воды найти себе непросто.
Фото: Никита КАЛЬСИН
Аномальная жара выгнала сибиряков поближе к воде.
Кто-то решается забираться в воду.
Фото: Никита КАЛЬСИН
Да, купаться спасатели пока не разрешают, но ведь загорать никто не запрещал, тем более, что на небе – ни облачка?
От такого зноя спасаться у воды - отличная идея.
Фото: Никита КАЛЬСИН
Да и вид на Бугринский мост с пляжа открывается отличный: девушки с удовольствием делают фото на его фоне.
Бугринский мост - одно из любимых мест для фото.
Фото: Никита КАЛЬСИН
Кто-то на пляж добирается на велосипеде: а почему бы и нет, если погода позволяет.
Кто-то приезжает к воде и на велосипеде.
Фото: Никита КАЛЬСИН
В выходной выбралась на пляж позагорать и молодая мама Екатерина Сорокина.
Екатерина Сорокина - молодая мама.
Фото: Никита КАЛЬСИН
Это в рабочие дни рыжеволосая красотка – строгий специалист по продажам, а в выходные сибирячка успевает уделять время и своим хобби.
Екатерина любит читать.
Фото: Никита КАЛЬСИН
- Увлекаюсь танцами, люблю читать, - рассказала о своих хобби девушка.
А еще увлекается танцами.
Фото: Никита КАЛЬСИН
Пришла на пляж и еще одна молодая мама – экономист Алена Волынкина. Эта девушка – обладательница не только стройной фигуры, но и интересных увлечений.
Алена Волынкина - молодая мама и экономист.
Фото: Никита КАЛЬСИН
- Люблю рисовать, увлекаюсь иностранными языками, - рассказала о себе девушка.
Хобби Алены - рисование.
Фото: Никита КАЛЬСИН
Однако не все предпочли поехать на пляж: кто-то решил провести жаркий день на набережной.
На набережной народа хоть отбавляй.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Тем более, что там запросто можно устроить небольшой пикник прямо на траве. А сколько тюльпанов цветет рядом? Просто загляденье!
Повсюду - красивейшие тюльпаны.
Фото: Виктория МИНАЕВА
И это еще не все: наконец-то зацвели яблони Рудольф, так что можно делать селфи на фоне красивых розовых цветков.
Рудольф на набережной расцвел.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Правда, позагорать и порадоваться солнцу у сибиряков долго не получится: в ближайшие два дня синоптики обещают дожди и грозы, хотя и будет тепло.
Только посмотритена эти розовые цветки!
Фото: Виктория МИНАЕВА
- 24 мая днем по области воздух прогреется до плюс 26 – плюс 31 градуса (непосредственно в Новосибирске будет плюс 26 – плюс 28 градусов), ночью похолодает до плюс 12 – плюс 17 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.
Ближайшие два дня будут дождливыми, так что на прогулку берите зонтики.
Фото: Виктория МИНАЕВА
25 мая в Новосибирской области погода будет примерно такой же: ожидается плюс 27 – плюс 32 градуса и дожди с грозами. Так что на прогулки берите с собой зонтики.
Летом набережная - одно из любимых мест для прогулок у сибиряков.
Фото: Виктория МИНАЕВА
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