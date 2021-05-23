Пошла жара: аномальное тепло выгнало сибиряков на пляжи и набережную

Красотки в жару выбрались на пляж. Фото: Никита КАЛЬСИН

23 мая в Новосибирск на неделю раньше заглянуло лето: термометр показал плюс 28 градусов, и сибиряки отправились гулять по городу и загорать на пляжах.

На пляжи пришли десятки сибиряков. Фото: Никита КАЛЬСИН

Побывали там и корреспонденты «Комсомолки» и приготовили для вас жаркий фоторепортаж.

Местечко у воды найти себе непросто. Фото: Никита КАЛЬСИН

Аномальная жара выгнала сибиряков поближе к воде.

Кто-то решается забираться в воду. Фото: Никита КАЛЬСИН

Да, купаться спасатели пока не разрешают, но ведь загорать никто не запрещал, тем более, что на небе – ни облачка?

От такого зноя спасаться у воды - отличная идея. Фото: Никита КАЛЬСИН

Да и вид на Бугринский мост с пляжа открывается отличный: девушки с удовольствием делают фото на его фоне.

Бугринский мост - одно из любимых мест для фото. Фото: Никита КАЛЬСИН

Кто-то на пляж добирается на велосипеде: а почему бы и нет, если погода позволяет.

Кто-то приезжает к воде и на велосипеде. Фото: Никита КАЛЬСИН

В выходной выбралась на пляж позагорать и молодая мама Екатерина Сорокина.

Екатерина Сорокина - молодая мама. Фото: Никита КАЛЬСИН

Это в рабочие дни рыжеволосая красотка – строгий специалист по продажам, а в выходные сибирячка успевает уделять время и своим хобби.

Екатерина любит читать. Фото: Никита КАЛЬСИН

- Увлекаюсь танцами, люблю читать, - рассказала о своих хобби девушка.

А еще увлекается танцами. Фото: Никита КАЛЬСИН

Пришла на пляж и еще одна молодая мама – экономист Алена Волынкина. Эта девушка – обладательница не только стройной фигуры, но и интересных увлечений.

Алена Волынкина - молодая мама и экономист. Фото: Никита КАЛЬСИН

- Люблю рисовать, увлекаюсь иностранными языками, - рассказала о себе девушка.

Хобби Алены - рисование. Фото: Никита КАЛЬСИН

Однако не все предпочли поехать на пляж: кто-то решил провести жаркий день на набережной.

На набережной народа хоть отбавляй. Фото: Виктория МИНАЕВА

Тем более, что там запросто можно устроить небольшой пикник прямо на траве. А сколько тюльпанов цветет рядом? Просто загляденье!

Повсюду - красивейшие тюльпаны. Фото: Виктория МИНАЕВА

И это еще не все: наконец-то зацвели яблони Рудольф, так что можно делать селфи на фоне красивых розовых цветков.

Рудольф на набережной расцвел. Фото: Виктория МИНАЕВА

Правда, позагорать и порадоваться солнцу у сибиряков долго не получится: в ближайшие два дня синоптики обещают дожди и грозы, хотя и будет тепло.

Только посмотритена эти розовые цветки! Фото: Виктория МИНАЕВА

- 24 мая днем по области воздух прогреется до плюс 26 – плюс 31 градуса (непосредственно в Новосибирске будет плюс 26 – плюс 28 градусов), ночью похолодает до плюс 12 – плюс 17 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

Ближайшие два дня будут дождливыми, так что на прогулку берите зонтики. Фото: Виктория МИНАЕВА

25 мая в Новосибирской области погода будет примерно такой же: ожидается плюс 27 – плюс 32 градуса и дожди с грозами. Так что на прогулки берите с собой зонтики.

Летом набережная - одно из любимых мест для прогулок у сибиряков. Фото: Виктория МИНАЕВА

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