Забористая тропа: новосибирские разведчики лучше всех прошли сложнейшее испытание армейских игр

Новосибирская команда держит лидерство в конкурсе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске в самом разгаре идут соревнования среди разведчиков — первый этап Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки». Идет борьба за право представлять Россию на международных играх. Самое сложное и зрелищное испытание конкурса — полоса препятствий «Тропа разведчика». Накал страстей и неподдельные эмоции новосибирской команды, претендующей на победу, — в репортаже корреспондента КП-Новосибирск.

Только бы дождь не пошел

Свинцовые тучи неотвратимо надвигаются на полигон. Если пойдет сильный дождь, полоса препятствий во многих местах превратится в каток. Но, как говорят судьи соревнований, разведчики должны выполнять поставленные задачи в любых условиях.

Дождь мог начаться в любую минуту. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Команда Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) разминается. Пока светит солнце, но парни то и дело поглядывают на тучу: польет-не польет? Вот бы успеть до дождя. За последние пару дней сильно похолодало — и курсанты не торопятся снимать теплые свитера. Разгрузка и оружие уже упакованы и лежат на земле.

Забор НАТО требует высокой физической подготовки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

За минуту до старта разведчики быстро скидывают теплые вещи, оставив на себе легкую форму, — в ближайший час будет очень жарко. Надевают на себя увесистую разгрузку, оружие в руки — старт — и вперед: бегом на дорогу.

В начале «Тропы разведчика» команда теперь пробегает сухопутную милю. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этом году к «Тропе разведчика» добавили новое препятствие — сначала участники должны пробежать в полной боевой выкладке сухопутную милю (1609 метров). Так что к забору НАТО, который требует очень хорошей физической подготовки, команда придет уже с несвежими силами.

Отойдите, пожалуйста, я сейчас гранату кину. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Под автоматные очереди и хлопки гранат (отражение атаки «противника») новосибирские курсанты четко и слаженно проходят забор НАТО. Еще светит солнце и сухо. Дальше — самый ответственный участок: минные поля с растяжками. Нужно быть очень осторожным и внимательным, чтобы случайно не задеть растяжку. Если участник «подорвется», команда заработает штрафные баллы. Курсанты помогают друг другу проходить растяжки.

Курсанты помогали друг другу проходить через минное поле. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Минное поле почти пройдено, но последнюю растяжку курсант все же цепляет — раздается хлопок. Команда не обращает на это внимания и, не сбавляя скорости, движется дальше. Судьи записывают штрафной балл.

Начал накрапывать дождь, но он теперь скорее помогает — немного освежает разгоряченных бойцов.

Подъем по веревке на шестиметровую стену. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Еще один сюрприз на «Тропе» — участники в противогазах проходят через «систему канализации». На этот раз там вода. Мокрые по пояс, курсанты выпрыгивают из люка. Последние два препятствия (а всего их 22 на полосе) становятся очень непростой задачей: нужно пройти по трубе, а потом по горизонтальной лестнице. Ботинки и штаны потяжелели, из-за воды скользко и трудно держать баланс.

В «канализации» оказалась вода, что усложнило дальнейшее прохождение препятствий. Фото: Алена МАРТЫНОВА

По трубе через ров с водой один участник несет другого на себе — условно «раненного». Команда завершает прохождение быстро и безаварийно, никто не упал. Время — 43:10. Новосибирск первый!

Тяжелее всего, конечно, гранатометчику. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Конечно, общее время прохождения, по сравнению с прошлым годом, сильно отличается из-за добавленной мили, — комментирует судья «Тропы разведчика» подполковник Андрей Акольников. — И этот этап по-прежнему остается одним из самых сложных и самых ключевых на конкурсе. Основное назначение «Тропы разведчика» — преодоление подразделением с вооружением, в боевой экипировке и средствами имитации 22 препятствий на время, с отработкой действий при внезапной встречи с «противником».

Без взаимовыручки никуда. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Половина команды обновилась

Капитан команды Алексей Степочкин уже второй год готовит новосибирских курсантов к конкурсу «Отличники войсковой разведки». В прошлом году команда победила на международных играх, установив рекорды.

Состав команды обновился наполовину. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сейчас состав команды несколько поменялся. Больше половины курсантов из прошлого состава выпустились из училища — им на смену пришли более молодые ребята.

— Новые ребята тоже показывают достойные результаты. У них мало опыта, но старшие товарищи помогают им, — поясняет Алексей. — Самое сложное препятствие на «Тропе разведчика» — это минно-взрывные ограждения, где установлены растяжки. Нужно быть очень аккуратным, чтобы их не зацепить — и не «подорваться».

Последнее препятствие на «Тропе разведчика». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние недели перед соревнованиями курсанты ежедневно тренировались на полигоне по 5 часов в день.

— Сначала у нас были подводящие тренировки — на скоростную выносливость: беговые упражнения, комплекс ОФП. Чтобы на препятствиях никто не получил травмы, — рассказывает участник команды Матвей Сергеев, курсант 3 курса НВВКУ. — А потом мы стали тренироваться уже на полосе препятствий в полном объеме. Каждое препятствие отрабатывали по 5-10 раз. Дальше думают уже не мышцы, а голова: как преодолеть эти барьеры с наименьшей потерей сил.

Разведчики тренировались на полигоне по много часов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В свободное время читаем романы

У каждого участника команды есть свой набор навыков и умений. Например, Матвей Сергеев с пяти лет занимается спортом. Начинал с хоккея, потом поступил в Суворовское училище, где увлекся легкой атлетикой. В свои 20 он имеет звание КМС по легкой атлетике (на дистанции 800 метров) и 1 взрослый разряд по марафону. Матвей получил сертификат по водолазному делу и осваивает профессию военного переводчика.

В свободное время разведчики читают и поют. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Еще очень люблю читать — романы, книги по психологии. Например, Майкл Мэнсон, Рэй Брэдбери. Сейчас читаю роман «Дракула» Брэма Стокера, — делится Матвей. — В училище запрещены телефоны с мультимедиа. Так что больше общаемся с товарищами, на гитаре играем. Нет такого, чтобы кто-то сидел в интернете, все новости узнаем из газет.

Кстати, на гитаре играет капитан команды Алексей Степочкин. До училища он занимался музыкой — освоил фортепиано и гитару. Любит петь под гитару песни «Офицеры» Газманова и «Я солдат» группы «Пятница».

Одна из любимых песен капитана команды — «Я солдат» группы «Пятница». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кто же будет представлять Россию?

Всего в конкурсе принимают участие около 10 команд: из Центрального, Восточного, Западного, Южного военных округов, команда Северного флота, военнослужащих воздушно-десантных войск, курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и НВВКУ, а также команда Росгвардии. В Новосибирск для участия в соревнованиях прибыли около 200 военнослужащих.

11 команд борются за право представлять Россию на международных играх. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Разведчики соревнуются в нескольких этапах конкурса: преодоление «Тропы разведчика», форсирование водной преграды, вождение боевых машин, совершение марш-броска и выполнение стрельбы. Условия приближены к боевым.

Условия приближены к боевым. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Команда НВВКУ сейчас находится на лидирующей позиции. Продлятся игры до 30 мая. Команда разведчиков, которая покажет лучший результат, будет представлять Россию на Армейских международных играх-2021.

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