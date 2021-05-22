«Кричали, что я никто и что притопят меня»: егерь из Новосибирской области заявил, что его избили чиновники, которых он поймал за охотой

Владимир работает егерем больше 10 лет. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Искитимском районе Новосибирской области охотники напали на егеря. Инцидент произошел в селе Легостаево еще в конце апреля, но известно об этом стало только сейчас. Агрессивными нарушителями оказались отнюдь не простые люди, которым не повезло дважды. Во-первых, они попались на серьезном нарушении, а во-вторых, инспектор, который их задержал, оказался принципиальным. Правда, протокол егерю пришлось составлять ценой собственного здоровья и с риском для жизни.

Подробности охотничьего конфликта узнавала корреспондент КП-Новосибирск.

«ИХ БЫЛО ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК»

Владимир Коченов работает егерем больше 10 лет. На его памяти много случаев, когда приходилось ловить браконьеров и других злостных нарушителей порядка в лесу. Однако этот инцидент оказался не похож на все остальные.

— Это произошло 24 апреля, как раз было открытие охотничьего сезона. У нас проводилось ежегодное мероприятие «Охотник», когда мы ловим нарушителей. К примеру, кто-то ружье не зачехлил или охотился не на своей территории, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Коченов, ведущий охотовед областной природоохранной инспекции.

И вдруг егерю сообщили, что из Маслянинского района в сторону Искитимского заказника «Легостаево» идут на моторных лодках восемь человек. Плюс в эту же сторону ехали и машины. По закону весной охотникам запрещено выходить на воду.

— У рыб в этот период начинается нерест, — объясняет охотовед. — Так что это административное правонарушение. Я поехал проверить обстановку. Машины уже стояли на берегу реки Берди, и я спросил у людей, откуда они, что тут делают. После нашего разговора машины поехали в сторону села Старососедово, предупредив тех, что в лодке, о нас.

Машины поехали в сторону села Старососедово. Фото: Скриншот из видео

Владимир запрыгнул в служебный автомобиль и поехал вслед за ними. Он был обязан проверить, все ли в порядке на его территории.

— Оказалось, что это обманный маневр. Машины уехали в село, а лодки нигде не остановились. Я позвонил местным, попросил приехать на кладбище — оттуда открывается хороший вид на реку — и посмотреть, куда все-таки идут моторки. Так мы поняли, что их целью был заказник «Легостаево», — говорит сибиряк.

«БИЛИ ТОЛПОЙ»

Владимир приехал в пункт назначения одновременно с лодками. В них сидели восемь мужчин.

— Я узнал среди охотников главу судебных приставов района и вроде как бывшего руководителя этого же района. В лодках было незачехленное оружие и тушки птиц. Я попросил мужчин показать разрешение на оружие, мне его не предоставили. Потом еще узнал, что им было разрешено охотиться только на территории Маслянинского района, — продолжает Владимир.

Машины поехали в сторону села Старососедово. Фото: Скриншот из видео

Егерь собрался выписывать сибирякам административный протокол из-за нарушения правил охоты. Но их такой подход к решению вопроса не устраивал. Они начали угрожать инспектору.

— Они мне сказали, что я не должен был их трогать. Ведь они руководители, а я никто. Я забрал у них ружье, потому что на него не были предоставлены документы. Один из мужчин залез в мою машину и забрал оружие. Я побежал за ним, пытался отобрать, но в итоге меня начали бить несколько человек, — вспоминает егерь. — Сзади меня кто-то схватил за шею и начал стращать, что меня тут притопят.

Избитый Владимир вызвал на место происшествия полицейских. Отдал своих обидчиков в руки правоохранителей, а сам обратился за помощью к медикам.

— У меня было сотрясение и много синяков. На больничном я провел 23 дня. Теперь жду, когда придут результаты судмедэкспертизы. Надеюсь, что дело сдвинется с мертвой точки, — добавляет мужчина.

Охотовед убежден, что закон един для всех, будь ты хоть депутат, хоть чиновник. Сибиряк намерен довести этот инцидент до суда, чтобы его обидчики были наказаны не только штрафом.

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