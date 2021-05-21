Сиделка из Новосибирска судится с американкой за квартиру ее престарелой матери с деменцией

Сейчас пенсионерка живёт на съёмной квартире у своей сиделки. Фото: предоставлено Натальей Акименко

В новосибирском Академгородке разгорелся скандал из-за квартиры на улице Жемчужной, в которой живет 77-летняя Нина Павловна. На старости лет женщина осталась одна, без поддержки семьи. Она несколько лет страдала алкоголизмом, а в последний год у нее начала развиваться деменция. Из родственников в Новосибирске - никого. Единственная дочь - Елена - уехала в США в 2001 году. Летом 2020 года Елена наняла по интернету для мамы сиделку Наталью Акименко.

Спустя два месяца после этого выяснилось, что квартира Нины Павловны переписана на Наталью. Между двумя женщинами разгорелся конфликт: Елена обвинила сиделку в обмане своей больной матери, Наталья же утверждает, что Нина Павловна продала ей квартиру по собственной воле. В ситуации разбиралась корреспондент КП-Новосибирск.

«НАМ НЕ ДАЮТ БАБУШКУ ПОД ОПЕКУ»

Наталья Акименко рассказала, что работает сиделкой у Нины Павловны с августа прошлого года и за это время по-настоящему к ней привязалась. Называет ее ласково - бабушка. До того, как квартира на улице Жемчужной была перезаписана на нее, Наталья жила в съемной квартире с мужем и тремя детьми. И почти каждый день приезжала к пенсионерке, чтобы осуществлять уход.

- Когда Нина Павловна прошла терапию, перестала пить, встал вопрос, как быть дальше. Она хотела, чтобы я жила с ней в одной квартире и могла ухаживать за ней до конца ее жизни. Нина Павловна предложила оформить это в виде договора купли-продажи. Сделка прошла 13 октября 2020 года, бабушка написала расписку о получении 6 миллионов рублей от меня. Все было хорошо, но спустя 10 дней дверь в квартиру взломали, поменяли замки и попытались накормить бабушку какими-то лекарствами. Оказалось, что это вломилась подруга дочери из Америки. Нина Павловна тогда попросила, чтобы мы забрали ее к себе, в съемную квартиру. Здесь и живем до сих пор большой семьей, - поделилась с КП-Новосибирск Наталья Акименко.

Нина Павловна страдает деменцией, нуждается в особом уходе и заботливой семье. Фото: предоставлено Натальей Акименко.

По словам сиделки, Елена как-то попросила прислать ей оригиналы документов на мамину квартиру. Но Нина Павловна распорядилась: дочери ничего не присылать. В итоге в пакете Елена получила от Натальи чистый лист бумаги. Это возмутило гражданку США, она купила билет на самолет и прилетела в Новосибирск, чтобы обратиться в суд.

- Я считаю, что Лена маму ненавидит с детства. Она пыталась сдать ее в психиатрическую больницу, писала SMS, что ждет ее смерти, - уверяет Наталья. - В начале ноября она подала два иска: признать сделку недействительной, а мать - недееспособной. Суд признал, что Нина Павловна сейчас недееспособна - у нее за это время сильно спрогрессировала деменция. Но осенью, когда мы с ней заключали договор, она еще отдавала себе отчет в том, что делает! Лену, конечно, это не устраивает. Она подала заявление на проведение еще одной экспертизы, чтобы признать мать недееспособной в день сделки и аннулировать ее. Но мой адвокат говорит, что это не имеет значения для суда. Главное, кто будет опекуном бабушки. И перед нами возникли препятствия.

Дочь пенсионерки утверждает, что сиделка украла всё имущество из квартиры. Фото: предоставлено Еленой Остапенко.

Наталья хотела оформить опекунство над пенсионеркой на своего мужа. Однако в опеке его документы не приняли, потому что 20 лет назад у него была судимость - год условно по «наркотической» статье 228 УК РФ. Ныне судимость погашена, больше мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

- Но нам все равно отказали, также изъяли паспорт Нины Павловны, ничего не объяснив. Я просто не знаю, что теперь делать, куда идти. Мы только хотим, чтобы она провела старость в заботливой семье. Ей с нами спокойнее, наших детей она считает своими внуками, - переживает Наталья.

«ОНИ УКРАЛИ МОЮ МАМУ!»

Елена, дочь Нины Павловны, описывает ситуацию совсем в другом свете. Сиделку Наталью Акименко она считает обманщицей.

- Я живу в США, но у меня двойное гражданство. Для мамы, которая страдает деменцией, я наняла сиделку на сайте «Помогатель». За два месяца ухода мы перечислили ей 3 тысячи долларов (около 220 тысяч рублей), - рассказывает КП-Новосибирск Елена. - Осенью прошлого года я попросила ее прислать мне оригиналы документов на мамину квартиру. Когда мне пришли пустые листы бумаги и таблетки анальгина, я сразу все поняла. Я уволила сиделку, наша родственница практически через неделю поменяла в маминой квартире замки. Но у мамы осталась ее подруга, бывший подполковник полиции. Они объединились с сиделкой, а может быть, до этого были объединены, вызвали полицию, взломали дверь, украли мою маму и на следующий день подписали окончательную сделку о том, что якобы мама продает квартиру сиделке за 6 миллионов рублей. Разумеется, маме не дали никакие 6 миллионов. А сиделка забрала ее к себе домой, полностью использует ее пенсию и почти ничем не кормит.

В США из Новосибирска пришли по почте пустой лист и пачка таблеток. Фото предоставлено Еленой Остапенко.

По словам женщины, Нина Павловна - уже третья жертва сиделки.

- У сиделки есть судимость: условный срок по статье 158 за кражу у двух таких же бабушек. У моей мамы деменция, она не соображает ничего. В суде говорит, что квартиру не продавала, даже не помнит этого. Суд уже официально признал ее недееспособной, и мы сейчас пытаемся стать опекунами, чтобы забрать маму у сиделки. Она украла из квартиры все: отодрала даже напольное покрытие, вынесла всю мебель, посуду, оставила пустые стены. Я просто в шоке от таких людей. За время суда она успела прописать в этой квартире, которая сейчас арестована, иностранных граждан, взяла с них деньги. Они на нее подали заявление в полицию. Это становится уже невыносимо. Я пытаюсь добиться, чтобы на сиделку завели уголовное дело. Я боюсь, что, если она выиграет суд, она маму просто выкинет на улицу и дальше будет использовать ее пенсию. Я попытаюсь сделать все, чтобы опекуном назначили меня, иначе я потеряю маму навсегда, - говорит Елена.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Суд может признать сделку недействительной»

Как действовать в этой ситуации в рамках закона, мы спросили у новосибирского юриста.

- Согласно статье 177 ГК РФ суд может признать сделку купли-продажи квартиры недействительной, если гражданин, который ее совершал, хотя и был дееспособным, в момент совершения сделки не был способен понимать значение своих действий или руководить ими. Сделать это суд может по иску лиц, чьи интересы были нарушены сделкой. Таким лицом может быть и дочь пенсионерки. Следовательно, имущество, отчужденное первоначальным собственником квартиры, не понимавшим значение своих действий и не способным руководить ими, то есть пенсионеркой, может быть истребовано дочерью, - объяснила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

Что касается опекунства, статья 29 ГК РФ указывает, что оформить опекунство над недееспособным гражданином можно только после того, как он официально будет признан судом недееспособным. Согласно пункту 2 статьи 35 ГК РФ опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации. В законе также нет требования, что опекун должен быть родственником лица, признанного недееспособным. Однако если у гражданина есть непогашенная судимость, то опекуном он быть не может.

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