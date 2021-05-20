«Оля, жива ли ты?!»: сибирячка ищет дочь, которую оставила в роддоме 20 лет назад из-за черной метки

Дом женщины сгорел и она осталась совсем одна. Фото: instagram.com/tvoy_dom_nsk

Сибирячка Надежда Барышева пытается найти свою 20-летнюю дочь, чтобы попросить прощения. Эту историю нам рассказали в Новосибирском доме милосердия, где живут люди с трагическими судьбами, но не растерявшие веру в светлое будущее. Среди сотни житейских сюжетов, с которыми работники приюта сталкиваются ежедневно, этот особенно тронул сердца волонтеров. Мы отправились в обитель бездомных, чтобы познакомиться с Надеждой и помочь ей разыскать единственного родного человека на этом свете.

ИЗ ТРЕХ ДЕТЕЙ ЖИВ ТОЛЬКО ОДИН

Два десятка лет назад у Надежды Барышевой было все: дом, семья, работа, силы и здоровье.

Но неожиданно семейная жизнь дала трещину. Муж стал выпивать и обижать супругу.

— У нас было двое детей. А он мог и руку поднять, и творить что попало. Я постоянно писала на него заявления в полицию, в итоге его посадили, — вспоминает сибирячка.

После этого жизнь пошла под откос, словно какая-то невидимая сила наложила свою метку на дом Барышевых.

— Однажды я поехала со старшим сыном в тюрьму — отвезти мужу передачку. Дома остался друг сына, которого мы приютили на несколько дней, и моя шестилетняя дочка. Когда вернулись обратно, увидели ужасную картину. Малышка была мертва. Он ее убил и изнасиловал. До сих пор страшно вспоминать об этом, — призналась КП-Новосибирск Надежда сквозь слезы.

Надежда Барышева сейчас живет в социальном приюте. Фото: instagram.com/tvoy_dom_nsk

Девочку похоронили, а спустя недолгое время погиб и старший сын. У 19-летнего парня была эпилепсия, во время очередного приступа никого не оказалось рядом.

Спустя время Надежда забеременела снова. Она очень хотела верить, что черная полоса в ее жизни закончилась. Муж вернулся из тюрьмы, но исправился ненадолго. Когда женщине настала пора рожать, стабильность и благополучие снова покинули дом.

— Мне было очень страшно за будущее малышки. Я каждый раз вспоминала, что двоих уже схоронила. Понимала, что не смогу уберечь третью, что над нами будто черная метка. Родила и оставила ее в роддоме. Это случилось 15 февраля 2001 года. А мне до сих пор больно, — продолжает женщина.

Она считает, что Всевышний уже наказал ее сполна за этот жестокий поступок. Отнял непутевого мужа, здоровье и силы. Последние годы Надежда жила одна в полусгнившем бараке в Первомайском районе, часто болела, была на инвалидности.

СТАЛА БОМЖЕМ И ПОТЕРЯЛА ВСЕ

Следующий трагический поворот случился в жизни Барышевой год назад. Из-за болезни женщина практически обездвижена, она с трудом справлялась с домашними заботами. Однажды не было сил выносить золу из печки на улицу — закинула в ведро и легла спать. Пожар случился внезапно.

Надежда до сих пор надеется вернуться обратно в свое жилище. Фото: instagram.com/tvoy_dom_nsk

— Я проснулась от дыма. Пыталась выбежать, а дверь уже в огне. Обожглась вся. Соседи вызвали пожарных и медиков. Последнее, что помню, — это автомобиль скорой. Уже в больнице сотрудник МЧС показал мне фотографии обгоревших руин. Местная администрация предложила временно пожить в социальном приюте. Вот так я осталась ни с чем. Родных у меня нет, — сокрушается сибирячка.

«МНЕ БЫ ТОЛЬКО ЗНАТЬ, ЖИВА ЛИ ОНА»

Скромная, чаще молчаливая 50-летняя женщина долго не делилась ни с кем своей историей. А когда рассказала — обрела надежду найти близкого человека, единственного родного на этом свете.

— Мою дочь зовут Ольга Викторовна Барышева, ей уже 20 лет. Я ничего не знаю о ней, но мне очень хотелось бы увидеть ее, обнять и попросить прощения. Я очень виновата перед своей девочкой. Мне бы только знать, жива ли она, все ли с ней хорошо, — плачет Надежда Барышева.

Женщина ничего не знает о дочке. Фото: Анна ПАШАГИНА

А потом сибирячка начинает фантазировать, что, несмотря на инвалидность, готова вести с дочкой совместное хозяйство, нянчить внуков и дарить нерастраченную любовь близким.

— С одной стороны, в приюте есть крыша над головой, кормят, одевают, здоровье поправили, но я очень хочу домой. Мне до сих пор не верится, что дома больше нет, он снится мне по ночам. И семьи нет. Вся жизнь превратилась в пепел. А вдруг это еще не конец? Может быть, моя Оля тоже ищет меня и верит, что вместе мы сможем преодолеть любые сложности?..

Уважаемые читатели, если вы знаете Ольгу Викторовну Барышеву, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией по телефону 8-923-145-11-03.

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