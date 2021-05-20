У рыси из новосибирского зоопарка появились новые покровители. Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Народный магазин «Галамарт» из Новосибирска взял на содержание рыжую рысь из местного зоопарка: на клетке с животным появилась соответствующая табличка. Теперь всей командой будут следить за тем, чтобы животному жилось как можно более комфортно!

Почему именно рысь – легко объяснимо, если вспомнить талисманов «Галамарта» - огромных котов, кстати говоря, тоже рыжих. Ну а рысь – та же кошка, только побольше; так что, можно сказать, взяли «под крыло» старшую сестру.

Новосибирский зоопарк с полным правом можно назвать «визитной карточкой» города и всей области: он даже участвовал в соревновании за «8 чудо света» и входит в тройку лучших зоопарков России. Большая территория, свежий воздух, множество аттракционов – здесь вполне можно провести целый день и ничуть не заскучать. А чтобы все гости от посещения испытывали исключительно приятные эмоции, команда «Галамарта» полным составом вышла на субботник: убрала с территории зоопарка мусор, ветки и листву. Теперь местное достояние полностью готово к летнему сезону!

Напомним, что федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает более 400 магазинов, в которых можно приобрести различные товары для дома и дачи: бытовую технику, посуду, игрушки, инструменты, текстиль и многое другое, без чего современную жизнь невозможно представить. На все действуют очень доступные цены, а дополнительно к ним – каждый день скидки, акции и распродажи.