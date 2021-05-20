Народный мэр Сардана Авксентьева рассказала, как помочь регионам выбраться из нищеты

Сардана Авксентьева. Фото: партия «Новые люди».

В Новосибирск приехала самая известная женщина-мэр. Именно ее народ прозвал самым честным мэром, поэтому теперь ее знают и за пределами родной Якутии.

Сардана Авксентьева, победившая на выборах в Якутске, просто перевернула весь чиновничий уклад. Она взялась бороться против роскоши в администрации и снизила цены на проезд в общественном транспорте.

Минувшей зимой Авксентьева ушла из мэрии, а теперь намерена идти в Госдуму. Присоединилась к «Новым людям», стала советником председателя партии Алексея Нечаева.

В Новосибирске Сардана выступила модератором круглого стола, посвященного местному самоуправлению. Несмотря на, казалось бы, скучное название, дискуссия оказалась бурной. А многие тезисы можно смело брать в избирательную программу, и она пойдет на ура.

«ГОРОЖАНЕ ДОЛЖНЫ ЧИТАТЬ БЮДЖЕТ»

Коррупция, дорогие закупки, плохие дороги… Из-за чего эти проблемы? Может, каких-то рычагов воздействия на чиновников не хватает? С такой теории начался круглый стол.

Представитель общественной организации «Опора России» Наталья Пинигина попеняла депутатам, у них ведь есть право следить за чиновниками.

- Депутатам даны полномочия смотреть, насколько муниципалитеты исполняют те или иные законы, наказы избирателей. Механизмы существуют. Вопрос: применяются они или нет? Если мы говорим о примере Новосибирска, то я только в последнем созыве слышала оценки действующих органов Новосибирска, - сказала Пинигина.

Сардана Авксентьева заметила, что избиратели не всегда знают, какими полномочиями по контролю обладают.

- Кто из вас читал бюджет Новосибирска? - обратилась она к залу.

В зале, где собралось под сотню человек, робко поднялось несколько рук.

- Вот, буквально раз-два, - убедилась в своей догадке Сардана. - Бюджет должны читать и горожане! Потому что это в том числе и их деньги.

Экс-мэр Якутска привела пример, как надо контролировать.

- В ноябре прошлого года я сама написала заявление в УФАС, чтобы меня проверили: «Прошу провести внеплановую проверку контрактов, заключенных в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги на территории города Якутска». Зная, что по дорогам всегда есть претензии, я сама на себя написала заявление. «И в случае обнаружения каких-то недостатков считаю необходимым передать в следственные органы», - процитировала Авксентьева.

Антимонопольщики, конечно, тогда удивились: где это видано, чтобы чиновник под себя копал? Но потом, после круглого стола, Сардана объяснила КП-Новосибирск: хотела убедиться, что придраться не к чему. Проверка нашла небольшие недостатки, но серьезных нарушений не выявила. А инициатор проверки в итоге оказалась на коне.

- В 2017 году Якутск в рейтинге прозрачности закупок находился на 4180-м месте. Когда я сдавала пост, город Якутск за 2020 год в рейтинге прозрачности закупок поднялся на 11-е место, - добавила Авксентьева.

Андрей Теряев (справа). Фото: партия «Новые люди».

ЗА ПЛОХУЮ ДОРОГУ - ЛИШАТЬ СТРОИТЕЛЕЙ ДЕНЕГ

Слово взял сторонник партии «Новые люди» Андрей Теряев. Рассказал, что еще в прошлом году вместе с коллегами изучал главные жалобы жителей Бердска.

- Основные проблемы, наверное, такие же, как и везде: высокая стоимость ЖКХ, проблемы с транспортом - когда мама или папа забирают детей из детского сада и ждут автобус в 30-градусный мороз по 30 минут. Это очень накаляет обстановку. Молодые люди жалуются, что отсутствуют досуговые центры как для детей, так и для взрослых, - перечислил Теряев.

Еще одна проблема (и точно - универсальная для России) - дороги.

- Я беседовал с дорожниками: почему федеральные трассы нормальные, а в городе - «фронтовые дороги»? Потому что оценка выполнения подрядных работ проходит по разным законам. По федеральным трассам она подразумевает как частичное изъятие вознаграждения у подрядных организаций, так и его полное лишение. Внутри города дороги оцениваются менее критично, поэтому и качество выполнения более низкое, - отметил Андрей Теряев.

Он же поспорил с тем, что общество инертно.

- Люди хотят участвовать, но у них возникает апатия, потому что не видят результатов своих обращений. Люди с удовольствием будут участвовать, если будут видеть, что их пожелания учитываются. Люди очень активны, у них большой потенциал, - уверен Теряев.

ТАТАРО-МОНГОЛЫ БРАЛИ МЕНЬШЕ

Обсудили на круглом столе и выборы мэра. Во многих городах их уже нет. Вместо голосования - назначение. Авксентьева считает, что это неправильно.

- Когда мэр избранный (к счастью, в Новосибирске он тоже избирается), для него все-таки работодатель - не депутаты, которые его назначили, и не губернатор, который его пролоббировал, а жители, которые отдали за него голоса, - прокомментировала она.

Дарья Карасева (слева). Фото: партия «Новые люди».

Депутат Заксобрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева предложила предусмотреть механизм отзыва мэра за плохую работу.

- Позиция партии «Новые люди» заключается в том, чтобы вернуть выборность мэров во все города. Главы российских городов не должны забывать о том, что главный их работодатель - это люди. В свою очередь у людей должен быть механизм поощрения мэра и также - инструмент контроля. И если глава не справляется со своими должностными обязанностями, у них должен быть механизм, чтобы его отозвать, - считает Карасева.

Дискуссия перешла в русло бюджетных вопросов: от налоговых поступлений в городах остается совсем мало. Авксентьева даже сравнила бюджетный кодекс с данью во время татаро-монгольского ига. Отметив, правда, что эту мысль слышала от председателя партии Алексея Нечаева.

- С селян они собирали десятую часть всего. С городских брали меньше. Даже церковная десятина - это тоже 10 процентов. Сегодня все регионы платят гораздо больше, - подытожила Сардана. Эту проблему, заверила она, в случае успеха на выборах будет поднимать и в Госдуме.