«Таксисты Новосибирска делятся на три типа»: откровения директора автопарка о работе в такси

Каких-то 15 лет назад такси в Новосибирске считалось элитарным средством передвижения. Для повседневных поездок пользовались троллейбусом, трамваем или метро. Но сегодня поехать на работу или по делам на такси — рядовое событие. О растущем сегменте пассажирских перевозок говорим с директором новосибирского таксопарка «Вжик» Александром Копьевым.

КОМУ ПЛАЧУТСЯ ВОДИТЕЛИ

— На заказы по Новосибирску водители выезжают как на своих, так и на типовых арендных машинах. Наверное, на своей работать дешевле?

— Наоборот! На машине парка становится работать выгоднее. Все больше тех, кто арендует транспорт для работы. Потому что в парках всегда машины свежие, только из салона, за ними следят. Запчасти мы закупаем оптом, поэтому обслуживание выходит дешевле. Не все готовы следить за личным авто так пристально, чтобы оно подходило для интенсивных поездок. Свои машины у людей 2005 — 2010 гг. Многие хотят ездить на новеньких иномарках, поэтому даже в этой части работа в такси именно на арендных машинах привлекает.

Самая популярная модель для работы — Hyundai Solaris в классе эконом. Но в Новосибирске все больше становится спрос на тарифы «Комфорт» и «Бизнес».

— Кажется, в городе совсем пропали нелегальные таксисты на остановках. Что случилось?

— Даже в аэропорту и на автовокзале их больше нет! У всех приложения в телефоне. Сейчас среднее время подачи машины 3-4 минуты. Такси не из дома вызывают, а по пути в лифт. Услуга стала полноценной частью общественного транспорта. Это заслуга агрегаторов. Еще десять лет назад в цену каждой поездки включали маршрут туда и обратно. Потому что водитель мог приехать в отдаленный район и уехать обратно пустым. Сейчас спрос настолько большой, что заказы везде находят таксистов. А значит и цена для пассажиров ниже.

— Как устроена работа современного парка? Есть ли механик, диспетчерская, медик?

— Все эти специалисты есть. Только диспетчерская не для пассажиров, а для водителей. Все мы слышали от таксистов, какая у них непростая жизнь — хотя это совсем не так. Поэтому мы оставили колл-центр. Там работают специалисты центра, с которыми водители делятся наболевшим. Помогают решать рабочие вопросы и выслушивают водителей — такой психологический момент.

Мы не стали изобретать велосипед в части получения заказов. Начали сотрудничать с лидерами рынка агрегаторов. Наш партнер — Яндекс.Такси. Никаких нареканий к компании нет. Нашим водителям — работа и доход, пассажирам — удобное приложение, быстрая подача и хорошая цена.

ТАКСИСТ-БИЗНЕСМЕН — ЭТО НЕ МИФ

— Кто идет работать в такси?

— Разные люди, всех возрастов. Портрет водителей очень изменился. Если раньше, это водилы из 90-х, к которым в машину страшно сесть, то сейчас все адекватные, опрятно одетые люди. Много военных на пенсии — они же рано на нее уходят. Чтобы не сидеть без дела, идут в такси. Есть «вахтовики»: зимой в такси, летом на стройках. Приближаются каникулы — скоро пойдут работать учителя.

В Новосибирске есть три категории таксистов. Хотя уверен, что в любом городе эта классификация применима. Первая категория: постоянно сетует на жизнь и не работает. Таких около половины. Вторая категория: жалуется, но работает. Их 35%. Третья категория: работают молча, никому не жалуются. Это самые ответственные водители.

— В соцсетях часто шутят над таксистами, у которых «есть свой бизнес, а здесь просто на бензин зарабатываю».

— Такие водители действительно есть. Я бы сказал, что каждый десятый в Новосибирске. Только история более драматичная, но у всех одна: у людей был бизнес, но из-за сложной ситуации, он разорился. Такие водители сначала говорят, что пришли временно. В итоге задерживаются на несколько лет. Потому что все устраивает. И хорошо, что у людей есть возможность зарабатывать.

— Какие еще бывают необычные водители?

— У нас есть люди с инвалидностью, например, с протезами ног. Или водители с нарушениями слуха. Они могут водить и такси для них становится хорошим источником дохода. Для глухонемых мы даже повесили доску с фломастерами в парке, чтобы они могли общаться с нами. Или в мессенджерах нам пишут. Знаю, что в Новосибирске есть таксопарк, который полностью состоит из водителей — инвалидов по слуху.

ДОХОД ПРИНОСЯТ НЕ ТОЛЬКО ПАССАЖИРЫ, НО И ПОСЫЛКИ

— Поделитесь секретом, вдруг кто из читателей захочет попробовать себя в такси, как хорошо зарабатывать?

— Некоторые водители начинают выбирать заказы: туда не поеду, этот район не нравится. Одни хотят короткие заказы, другие — только в аэропорт. В итоге сбивают весь алгоритм Яндекс.Такси. Системе сложнее подобрать следующий заказ. Приложению кажется, что человек не может оперативно развозить пассажиров. В итоге это влияет на заработок водителей.

Если выполнять несколько поездок в день, может показаться, что заработать не получится. Но это не так. В течении дня система выдает заказы с коэффициентом в часы пик и другие предложения по хорошей цене.

Есть бонусы. Например, гарантия минимального заработка. Условно говоря, соверши 100 поездок за неделю и получишь премию от агрегатора. Если хочется заработать, можно поехать в синюю зону на карте. Там повышенный спрос, минимальная стоимость заказа выше. За них агрегатор даже доплачивает водителям больше, чем получает за поездку от пассажира.

Работа в такси может быть подработкой. Но если хочешь иметь доход выше среднего в регионе, нужно относится к выходу на линию, как к станку. Сел в машину и поехал конвейер из заказов. Отработал до обеда, передохнул. Вернулся на линию и снова возишь до вечера — все как на обычной работе.

— Сколько получают таксисты в Новосибирске?

— В среднем 60 — 80 тысяч рублей. Это уже после вычета расходов на топливо, аренду авто, комиссий. Лидеры «наката» получают около 120 тысяч в месяц. По городу средняя зарплата 35 — 40 тысяч рублей — на фоне этого доходы таксистов выглядят достойно.

— Последнее время заказы из магазинов нередко привозят таксисты. В приложении Яндекс.Такси появилась кнопка «Доставка», через которую можно самому отправить небольшой груз.

— Среди клиентов услуга пользуется все большим спросом. Доставка из кафе, магазинов — все это сейчас актуально. У водителей к услуге пока сложное отношения. Переживают, что не смогут припарковать машину.

Но пришло много новых людей. Например, на старых машинах, которые не проходят по требованиям для перевозки пассажиров. Или те, кто не очень хочет возить людей, но готов зарабатывать. Они выходят на линию и ставят заказы только по тарифу «Доставка».

— В такси свободный график. Но какой-то схемы работы водители все равно придерживаются?

— И здесь таксистов можно разделить на несколько категорий. Одни выходят на линию вечером после основной работы. Другие работают пятидневку или шестидневку — как большинство сегодня во всех сферах.

Есть плановый график. Выстраиваем у себя в парке, чтобы распределять арендные машины. Работаешь день через день. Я делал расчеты — это самый прибыльный график. И водители выглядят свежее, потому что хорошо отсыпаются. Даже медосмотр легче проходят. Это не работа сутки через сутки в классическом понимании. В Яндекс.Такси нельзя «катать» больше 16 часов в день. После этого приложения водителя блокируется.

КСТАТИ

Сколько зарабатывают таксисты по версии самих таксистов

Мы услышали мнение директора таксопарка — от 60 до 80 тысяч рублей. Можно и больше. Но что о своих доходах могут сказать сами водители?

В соцсетях можно отыскать закрытые группы таксистов. Вход туда только по приглашениям участников или после подтверждения модератору, что ты работаешь в такси. Пришлось прибегнуть к уловке и сказать администратору, что мы хотим попробовать себя в популярной профессии. А перед этим взглянуть на изнанку — посмотреть, что пишут люди.

Нам повезло: в начале мая в сообществе как раз обсуждали зарплаты за апрель. В ветке обсуждения отписывались многие таксисты. Доход действительно в рамках обозначенного директором. Но есть и те самые «лидеры наката». Публикуем реальные скриншоты из приложений водителей, которыми они делились в группе. Из приличия мы скрыли имена и аватарки таксистов.

Доход Степана за апрель — 103 тысячи рублей. Говорит, что в марте работал больше. Это же видно по диаграмме на скриншоте — столбик поднялся до отметки 140 тысяч рублей.

Александр наоборот — в марте заработал меньше. За апрель накатал на 120 тысяч рублей. Кстати, это доход уже после вычета всех комиссий.

У Владислава за апрель вышло 132 тысяч рублей. В комментарии он уточнил, что в марте было около 100 тысяч рублей — это же видно по графику.

Заработки приличные, но не будем забывать, что водителям нужно заправить топливо, потратиться на ремонт и обслуживание авто или оплатить аренду. В сообществе таксистов писали, что на эти траты уходит 30 — 35 тысяч рублей в месяц.