«Я даже сесть в машину не могла»: сибирячка, которая весила 122 килограмма, похудела до неузнаваемости

Елена похудела на 33 килограмма. Фото: личный архив.

45-летняя сибирячка Елена Бобкова никогда не была худенькой: полненькая девочка с детства выделялась на фоне сверстниц.

- Ела я абсолютно то же самое, что и все другие дети, на булочки-пирожки не налегала, даже танцами занималась, - рассказала КП-Новосибирск Елена. - Но я все равно поправлялась, хотя мои родители - стройные люди. А вот мне почему-то досталась «приколюха» с лишним весом. И в подростковом возрасте из полной девочки я превратилась в толстую девочку.

Елена быстро набрала вес.

«В 8-М КЛАССЕ ВЕСИЛА ПОЧТИ 100 КИЛОГРАММОВ»

К 8-му классу, когда у Лены началась гормональная перестройка в организме, она весила уже почти 100 килограммов. Родственники забили тревогу и повели девочку к врачам.

- Потом я села на жесткую диету. Когда я приходила в гости и меня спрашивали, что мне можно, я говорила: «Кефир, капуста, яблоки, огурец». Результат был, но на таком питании долго не продержишься - срываешься. И вес снова возвращался, - говорит Елена.

Пышка без внимания парней не оставалась: она вышла замуж, и супруг ничего против ее фигуры не имел.

Муж во всем поддерживал сибирячку.

- Мой супруг говорит так: «Ты живешь с человеком, а не с куском мяса». Я плюнула на диеты, перестала себя контролировать. Не зацикливалась на фигуре и очнулась, когда стрелки весов показали 122 килограмма. Тогда я поняла, что мою харизму уже ничто не может сдерживать, с этим надо что-то делать, - шутит Елена.

Плюс к этому у сибирячки, которая носила 62-й размер одежды, начались серьезные проблемы со здоровьем.

- Я попала под сокращение и осталась без работы: сидела дома и превратилась в какой-то кусок жидкого теста, который растекается по дивану. Я не могла нормально двигаться, элементарно сесть в машину. А если что-то роняла на пол во время готовки, наклониться и поднять это для меня было огромным трудом, - признается Елена. - И я поняла, что никто мне чудодейственную таблетку не даст и волшебной палочкой не взмахнет, чтобы я стала стройной. Я решила худеть ради себя и своего здоровья.

Тренировки были по три раза в неделю. Фото: личный архив.

«ВЫПЕЙ ВОДЫ И 10 РАЗ ПРИСЯДЬ»

На помощь сибирячке пришел проект по похудению, на который она наткнулась в соцсетях. С его участницами занимались нутрициолог, психолог и тренер.

- Я была самой полной среди участниц! Некоторые упражнения могла сделать один - два раза от силы, но тренер меня никогда не ругал. А постепенно стало получаться все больше. И у меня появился такой девиз: «Если в жизни происходит что-то непонятное, выпей стакан воды и 10 раз присядь». Мне это помогает в стрессовых ситуациях, - уверяет Елена. - Ем я все, но моя порция должна весить 300 граммов, а все «вредные» продукты я употребляю утром или в обед и в небольшом количестве. Это помогает удержаться от срыва!

И это дало свои результаты: сибирячка сбросила 33 килограмма, многие теперь ее даже не узнают.

- Когда кто-то смотрит сейчас мои фото двухгодичной давности, удивляется: «Это не ты, а какая-то другая женщина», - улыбается Светлана. - А муж говорит, что я наконец-то стала ходить, а не таскать свое тело! Я могу надеть каблуки!

Кстати, работу Елена тоже нашла. И теперь главная ее забота - новый гардероб, потому что старый уже велик: сибирячка сменила 62-й размер на 50-й и останавливаться на этом не собирается.

Сибирячка привыкала к тренировкам постепенно. Фото: личный архив.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.