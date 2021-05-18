Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 19 мая 2021 года: будут ли продлять ограничения в июне

За минувшие сутки ковид диагностировали еще у 67 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 19 мая 2021 года таковы: за минувшие сутки ковид диагностировали еще у 67 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован случай 42 389 заболевания. При этом с выздоровлением были выписаны уже 38 500 пациентов, 67 из них — за последние сутки.

С начала пандемии в регионе зарегистрирован случай 42 389 заболевания. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛИ ЕЩЕ 5 ЧЕЛОВЕКА

В Новосибирской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 5 человек. В областном оперштабе рассказали, что о них известно. Это мужчины в возрасте 44 лет, 70 лет и 81 года и женщины в возрасте 79 и 84 лет. Всего в регионе ковид унес жизни 1 825 человек.

ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 7 ДЕТЕЙ

За прошедшие сутки в регионе коронавирус диагностировали еще у 7 детей. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 ребятишек. Всего с начала пандемии ковид диагностировали у 2 616 детей.

ПРОДЛЕНИЕ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

По словам губернатора региона продление режима повышенной готовности в Новосибирске с 1 июня 2021 года будет возможно, если в регионе сложится неблагоприятная обстановка по заболеваемости коронавирусом. Андрей Травников отметил, что пока что никаких новых ограничительных мер в Новосибирской области принимать не планируется.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 67 человек

Количество пациентов в реанимации: 59 человек

Масочный режим: продлен до конца мая 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

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