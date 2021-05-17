Розовая набережная и кусочек Алтая: Новосибирск утонул в тюльпанах, черемухе и маральнике

Розовая черемуха цветет на набережной.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В Новосибирск наконец-то пришла не календарная, а самая настоящая весна! Наши корреспонденты прогулялись по майскому городу и сделали фоторепортаж тонущей в тысячах цветов столицы Сибири.
Сотни тюльпанов восхищают сибиряков.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Первой нашей точкой стала набережная, которая превратилась в настоящее царство тюльпанов. От красных и желтых цветков кружит голову, и сибиряки с удовольствием на несколько минут останавливаются рядом с такой красотой.
Сибиряки с удовольствием любуются цветами.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
И как тут не сделать фото, если такое буйство красок редко где встретишь!
И, конечно, успевают сделать фото.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Если пройтись еще немного, то тюльпаны сменятся цветущей черемухой. Да, мы все привыкли к белым цветкам, но розовые лепестки дарят по-настоящему весеннее настроение.
Такую красоту можно увидеть у Оби
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Хотите еще немного розового? Тогда вам точно надо пойти в Павловский сквер: там цветет невероятный маральник.
Маральник цветет в Павловском сквере.
Фото: Виктория МИНАЕВА
И если у вас в этом году не получилось уехать на Алтай и «поохотиться на розовые горы, то вот вам кусочек Алтая в столице Сибири.
Такой кусочек Алтая в столице Сибири.
Фото: Виктория МИНАЕВА
А вот этот синий цветок заслуживает особого внимания. Вы знали, что из медуницы можно делать салат? Ловите рецепт: нарезаем листья, тонкие стебли, цветы медуницы (не мельчите сильно – листья очень сочные), добавляем нарезанные огурец (очищенный от кожуры), редьку и черемшу. Солим и перчим по вкусу, добавляем майонез и сметану. Перемешиваем и все готово!
Из медуницы можно сделать салат.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Вот только порадоваться теплу и вдоволь погулять среди цветов у новосибирцев не получится: синоптики обещают похолодание.
Аромат от цветов кружит голову.
Фото: Виктория МИНАЕВА
- Сейчас с Урала на юг Сибири движется теплый циклон, который принесет с собой грозы. Днем во вторник , 18 мая, интенсивность осадков может быть высокой. Температура воздуха будет около 23 –25 градусов, - пояснила КП-Новосибирск Анна Лапчик, начальник новосибирского гидрометцентра.
Весенние цветы - настоящий подарок природы для сибиряков.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Но 19 мая придет циклон с арктических широт, и начнется похолодание: ночью ожидается плюс 10 – плюс 11 градусов, а днем – плюс 13 – плюс 15 градусов. И опять же ожидаются грозы и дожди, а еще сильный ветер. 20 мая ночью будет плюс 3 – плюс 5 градусов, днем воздух прогреется до плюс 9 – плюс 11 градусов.
Некоторые растения и деревья цвести только собираются.
Фото: Виктория МИНАЕВА
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