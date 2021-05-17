«Славянской наружности, зовут Семен»: объявление кота о поиске квартиры в Новосибирске рассмешило соцсети

Кот Семен искал себе однушку, в которую впустят вместе с хозяином.

В Новосибирске появилось необычное объявление. Его автор — кот по кличке Семен. Он просит сдать ему однушку в аренду. Главное условие — пустить жить вместе с человеком.

— Приличный, воспитанный, славянской наружности, — перечисляет свои достоинства Семен.

Мы связались с хозяином кота, который рассказал, как необычное объявление появилось на свет.

— Я был студентом НГУ, учился на физико-математическом факультете, но спустя пару лет отчислился, понял, что программирование мне интереснее и пошел работать. Сам я из Коврово Владимирской области. После того, как отчислился, стал искать жилье в аренду, но никто не впускал из-за кота. Семену два года. Я брал его котенком по объявлению у людей, которые нашли его на улице и не знали, куда пристроить. Не бросать же его было. Я подумал, что напишу объявление от имени кота, и так быстрее найду жилье, — рассказал КП-Новосибирск Константин.

Однако по номеру телефона, оставленному в объявлении, звонили только дети, баловались. Но у этой истории хороший финал: Константин вместе с Семеном все-таки сняли в аренду жилье, нашлись люди, которые впустили бывшего студента вместе с пушистым другом.

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