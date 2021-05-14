«Зароем всех!»: как прошел первый в России конкурс по копке могил

Похоронщики со всей Сибири съехались на конкурс «Могильный беспредел». Фото: Алена Мартынова/Игорь Николаев.

Зеленая поляна, на которой еще вчера безмятежно жевал травку верблюд по кличке Фараон из Новосибирского крематория, превратилась в поле битвы профессионалов-могильщиков. Копщики со всей Сибири скрестили лопаты на конкурсе «Могильный беспредел» и удивили жюри невероятной скоростью, роя правильные ямы. Участников необычного турнира, который впервые прошел в России, поддерживали болельщики. «Витя, копай!», «Давай ровнее!» — разносились крики вокруг. Их перекрывала музыка — седовласый диджей развлекал публику совсем не траурным диско. На экстравагантном мероприятии побывали корреспонденты «Комсомольской правды».

Копщики могил были похожи на кладоискателей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«МОГИЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ»

Конкурс гробовщиков был анонсирован еще в прошлом году, но в планы вмешалась пандемия коронавируса. Так что ритуальщикам и так пришлось изрядно попотеть, им было не до развлечений.

И все-таки похоронщикам очень хотелось посостязаться, на живых людей посмотреть и себя показать. Они ведь ничем не хуже доярок, которые соревнуются в надоях молока, или, например, сварщиков.

Качество могил проверяли гробами. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Такое соревнование проводится в России впервые. На площадке собрались участники из Новосибирской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края. Было три этапа: первый — копка могил на скорость, второй — битва флористов, третий — демонстрация мастерства бригад сопровождения, — рассказал КП-Новосибирск представитель похоронного дома «Некрополь» Дмитрий Евсиков, именно рядом с этим зданием — в Каменском парке — и проходило соревнование.

В обычной жизни участникам редко приходится копать на скорость. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На поляне, несмотря на траурный антураж, царила праздничная атмосфера. Команды знакомились друг с другом, обменивались контактами, делились советами — как и на любом другом конкурсе профессионального мастерства.

«ЧЕРНАЯ РОЗА» ЗАКОПАЕТ ВСЕХ

Первыми показали себя копщики могил. Восемь команд, по два участника в каждой. Перед ними стояла задача вырыть яму под гроб на скорость.

Похоронщики говорят, что земля была тяжелая и мокрая. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— У нас опыт около 10 лет, но так торопиться приходится редко. Грунт тут с глиной, тяжеловатый. Но мы стараемся, — интенсивно размахивая лопатой, говорят участники новосибирской команды с одинаковым именем Алексей.

Похоронщики делали перерыв: рыть землю на жаре не так-то просто. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кемеровские ребята — Дмитрий Мясников и Григорий Иванов — тоже стараются не отставать. Тем более что у них самая активная и громкоголосая группа поддержки. Девушки и парни за оградительными ленточками подбадривают их.

Участники команды «Черная роза», за которую болели больше всего. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— «Черная роза» лучше всех! Нашу «…розу» ждет успех! — кричат дамы, а парень добавляет свою рифму в стиле черного юмора: — «Черная роза» закопает всех!

Но все-таки самыми первыми могилу выкопали омичи — отец и сын Головановы. В знак готовности мужчины подняли лопаты вверх.

— Я сейчас учусь в колледже и работаю, отцу помогаю в ритуальных услугах. Мне нравится это занятие — спокойное. Я копаю могилы с первого класса, поэтому привык уже. Сегодня было совсем не сложно. Вместе мы все делаем слаженно. Этот турнир — просто отличная идея: с юмором и пользой, — поделился впечатлениями с КП-Новосибирск 18-летний Вадим Голованов.

Один из победителей этапа по копке могил на скорость — Вадим Голованов. Парень говорит, что тренировался в этом искусстве со школы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Когда все участники закончили, жюри принялось оценивать проделанную работу. В каждую могилу опускали пустой гроб — проверяли, насколько свободно он туда входит, замеряли яму, оценивали ее внешний вид.

— По результатам этого состязания победила команда из Омска под названием «Наследие» — участники идеально справились с задачей и показали лучшее время — 38 минут. Серебро досталось новосибирцам, а третье место — кемеровским ребятам. Победители получили денежные призы — от 10 до 30 тысяч рублей, — говорит организатор мероприятия Дмитрий Евсиков.

ДЕФИЛЕ С ГРОБОМ

Ямы на полянах пустыми простояли недолго. В рамках конкурса флористики женщины на скорость собрали красивые композиции из искусственных цветов, венки для могилок и корзинки.

Чтобы ямы не пустовали, в них все-таки закопали настоящие гробы. Фото: Предоставлено Дмитрием Евсиковым

Следом уже под соответствующее музыкальное сопровождение на импровизированную сцену вышли похоронные бригады. Дефиле с гробом (пустым!), опускание его в яму и формирование изящного могильного холма с соответствующими ритуалами — этот процесс тоже оценивался членами жюри.

Конкурсная площадка по завершении мероприятия стала похожа на свежее кладбище. Гости, участники и зрители с удовольствием делали селфи в необычной обстановке, делились впечатлениями и полученным опытом.

Третий этап состязаний — ритуальная процессия. Фото: Предоставлено Дмитрием Евсиковым

— Мы не устраиваем игры со смертью. Все происходящее здесь — часть работы людей из этой сферы услуг. Профессиональные встречи имеют важное значение для развития и дальнейшего роста предприятий. За границей такие соревнования проводятся давно, и мы рады, что нам удалось провести такое мероприятие и в России, — добавил Дмитрий Евсиков.

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