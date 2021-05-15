Видео и фото «Ночи музеев» в Новосибирске 15 мая 2021 года: Леня Голубков, ретро-авто и ярмарка

Музеям в этом году разрешили провести акцию не онлайн. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Даже если вы все пропустили и не пошли в музей, не беда: мы собрали лучшие видео и фото «Ночи музеев» в Новосибирске 15 мая 2021 года, чтобы вы смогли увидеть все самое интересное.

Зрители с удовольствием пришли в музеи. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Начнем с того, что этой весной новосибирцам невероятно повезло. Если в прошлом году акцию отменили из-за вспышки коронавируса, и все мероприятия прошли в онлайн-режиме, то в этот раз двери музеев были открыты для сибиряков.

И взрослым, и детям было интересно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Правда, зрители были в масках - такая вот примета пандемии.

Гости были в масках. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В музее «Контора инженера Г. М. Будагова» для зрителей подготовили необычную программу: там прошла ярмарка в духе базарных площадей Ново-Николаевска.

Как и на старинной ярмарке, у музея на прилавках можно было найти много красивых вещей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как и на всякой ярмарке, встречали гостей музыканты. Только вместо частушек играл рок, под который зрители рассматривали экспонаты.

Зрителей в музее встречали с музыкой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А посмотреть на ярмарке действительно было на что! Как и позаботиться на только о душе, но и о желудке: тут сладости на прилавках пришлись кстати.

Сибирякам предлагали слвдости. Фото: Алена МАРТЫНОВА

И изысканные старинные вещи, от которых захватывало дух.

Сибиряки увидели старинные вещи и фотографии. Фото: Алена МАРТЫНОВА

И не только от них: только посмотрите на эту красавицу с веером!

Как вам эта красавица с веером? Фото: Алена МАРТЫНОВА

А еще гостей позабавил пес, который выполнял команды кинолога. Это, конечно, не медведь, которого в старину возили на ярмарки, но было весело.

Пес стал любимчиком зрителей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Музее Дзержинского района царила совсем другая атмосфера: там сибиряки могли окунуться в девяностые.

Леня Голубков раздавал деньги и зазывал в МММ. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Встречал гостей Леня Голубков: он щедро раздавал деньги и зазывал в МММ. Спокойно, никто из зрителей не обанкротился!

Такой телевизор был у многих. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Внутри антураж того времени тоже постарались сохранить: ну все же помнят такие телевизоры (хотя, может, они у кого-то до сих пор хранятся).

Авоськи и бидоны - привычный атрибут. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как и авоськи и бидоны - куда без них.

Ретро-авто порадовало детей. Фото: Александр КАРПОВ.

Еще немного ретро - у кинотеатра Маяковского. Старые авто понравились и детям, и взрослым. И если потом они с удовольствием придут в музей - акция точно прошла не зря.

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