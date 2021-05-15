«Я поджег траву, но ветра не было!»: новосибирского пенсионера судят за то, что случайно спалил 63 дома

С пенсионера требуют 31 миллион рублей. Фото: личный архив.

Мировому суду Мошковского района предстоит решить судьбу 65-летнего новосибирского дворника Олега Трофимова*. Пенсионера обвиняют в том, что из-за пала травы, который он устроил на своем участке, загорелись 63 соседних дома. Как пояснили в прокуратуре Новосибирской области, ущерб составил 31 миллион 628 тысяч рублей. Корреспонденты КП-Новосибирск попытались разобраться в этой истории.

«ВСЕ ПРОВЕРЯЛ, РЯДОМ ЛЕЙКА БЫЛА»

ЧП произошло год назад - 23 апреля 2020 года - в поселке Порос Мошковского района. Пенсионер приехал туда накануне вечером из Новосибирска - навести порядок на участке после зимы.

- Отец всегда встает очень рано - в 5 - 6 часов утра. Вот и в тот день поднялся спозаранку и начал пал травы у нас на участке - он так делает уже много лет. Мы специально каждый год для безопасности полосу вокруг своего участка вскапываем, чтобы пламя на соседей не перекинулось, - рассказал КП-Новосибирск Александр, сын дворника. - В этот раз нас с братом там не было: не смогли поехать из-за работы.

Что происходило дальше, Олег Трофимов десятки раз объяснял следователям:

- Я сам спичками поджег траву на своем участке, ветра в это время не было. Когда трава выгорела, несколько раз проверил, что огня нигде нет. На случай, если бы пламя не потухло, наготове были лейка и ведра с водой.

Пенсионер уверяет: ничего из этого не потребовалось, огонь никуда дальше не перекинулся. Около 9 часов утра он ненадолго уехал в магазин - купил сигареты и лимон.

- Потом я пил в доме, - не отрицает Олег. - Затем вышел покурить, около 11 часов утра мне позвонил сын и сказал, что контактировал с человеком, у которого подозревают коронавирус, поэтому мне надо вернуться в город. Ничего подозрительного на улице я не видел.

На своем участке пенсионер уже много лет устраивает палы травы. Фото: личный архив.

Олег вернулся в дом, а спустя еще несколько минут прибежал сосед.

- Он сказал: «Пошли тушить, горит дом бабы Моти». Я схватил ведра, пошел помогать соседке, - продолжает пожилой сибиряк.

В тот момент полыхали постройки на соседнем участке, потом огонь перекинулся на дом. Пенсионер вместе с другими жителями деревни тушил траву вокруг участка соседки, чтобы огонь не пошел дальше. Приехавшие пожарные спасти дом не смогли - все выгорело дотла…

Около 2 часов дня за дворником приехали сыновья.

- Соседи нам тоже позвонили, сказали, что начался пожар. Мы с братом переживали, что отец может быть в беде, отпросились с работы, - говорит Александр, сын дворника. - Отца забрали, увезли в город.

О том, что загорелись еще несколько десятков дачных домов, никто из них в тот момент даже не знал…

Метеорологи рассказали, что ветер был. Фото: личный архив.

«ВИНОВАТ ВЕТЕР?»

Версия следствия такова: во время пожара в доме соседки искра перекинулась через железнодорожные пути. Как так вышло? Дул сильный ветер, порывы достигали 13 метров в секунду…

- Пострадали участки в садоводствах «Кристалл», «Дружба-2», «Мошковское», «Обское», «Сапфир», «Надежда» и «Микрон», - перечисляют в прокуратуре Новосибирской области. - Уничтожено имущество 63 граждан на сумму свыше 31 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». На имущество обвиняемого наложен арест.

На допросах сам пенсионер покаялся:

- Должен был лучше следить за огнем на своем участке, залить его водой, но этого не сделал. Я сожалею.

Сын уверен, что искра не могла перекинуться через железнодорожные пути. Фото: личный архив.

А вот у сына Олега другая версия событий.

- Отцу просто надоели эти бесконечные допросы, вот он и взял вину на себя, - заявил КП-Новосибирск Александр. - На самом деле в этот день ветер дул в противоположную сторону, так что искра никак не могла перекинуться через железнодорожное полотно - там расстояние примерно 30 метров. Моя версия: в тот же день там работали железнодорожники, обычно они тоже проводят небольшой пал травы, так что искра могла прилететь от них…

«Комсомолка» направила запрос в РЖД, чтобы выяснить, действительно ли в тот день проводились работы. Как бы то ни было, окончательную точку в этом деле поставит Мошковский районный суд.

* Имена героев публикации изменены.

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