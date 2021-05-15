«Ночь музеев» в Новосибирске 15 мая 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Сибиряки окунутся в атмосферу ретро. Фото: Влад КОМЯКОВ

«Ночь музеев» в Новосибирске 15 мая 2021 года - одно из самых ярких событий весны, которое горожане ждали с нетерпением. В прошлом году из-за пандемии акцию пришлось провести в онлайн-режиме, но в этом году музеи вновь открыты для сибиряков и подготовили праздничную программу. О самых ярких моментах мы расскажем в нашей прямой онлайн-трансляции, которая начнется в 18.00.

Важный момент: в этом году не будет работать традиционная площадка на набережной: причина тому - работы по строительству четвертого моста. Зато, к примеру, у музея «Контора инженера Г. М. Будагова» пройдет ярмарка в духе базарных площадей Ново-Николаевска, а у Музея Дзержинского района вас встретит Леня Голубков, который будет раздавать купюры. А у кинотеатра Маяковского окунуться в атмосферу ретро.

Уважаемые читатели, если вы хотите присоединиться к нашей онлайн-трансляции, то присылайте ваши фото и видео на наш WhatsApp/Viber: 8-923-145-11-03. Мы обязательно все опубликуем самык необычные кадры.