В Новосибирске будут вычислять «деструктивных» подростков, в том числе по ДНК

Для школ в мэрии подготовили новые инструкции по безопасности. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже 11 мая директора новосибирских школ получили телефонограмму из мэрии. В ней описано преступление в Казани и выложены инструкции.

Больше всего правил — для охранников. Теперь пропускать входящих они могут только через металлодетектор, передвигаться — только с мобильной тревожной кнопкой и проверять все машины, въезжающие во двор. Все эти правила действовали и раньше, но чиновники буквально возвели требования в ранг закона, ведь многие не пользовались рамками металлодетектора — по сути они были простой декорацией. Еще охране нужно заступать на пост исключительно в форме, а также приглядываться, не проносит ли школьник под одеждой оружие.

Телефонограмма из мэрии.

Персоналу предписано следить за психологическим состоянием учеников. В документе говорится, что нужно провести «в старших классах групповые занятия с педагогами-психологами по выявлению групп риска по деструктивному поведению».

Особое внимание - на охрану.

В Новосибирске и до трагедии в Казани обращали внимание на психологические особенности детей. А ученики шести школ сейчас участвуют в пилотном эксперименте. Детям делают ДНК-тест и изучают три гена, отвечающие за агрессию, творчество и интеллект. У каждого ученика выявляют особенность, которую затем с помощью психологов и развивающих кружков можно направить в мирное русло. Например, ученые считают, что дети с развитым геном агрессии будут успешны в спорте, если их вовремя отдать в какую-то секцию. А если нет, то мы можем получить хулигана, нарушителя и даже будущего преступника. Тест добровольный и платный (1800 рублей генетики берут за расходные материалы), а вот психологи для детей — бесплатные, их предоставил департамент образования мэрии Новосибирска, который поддержал эксперимент, также его утвердило и министерство образования и науки Новосибирской области.

Генетики анализируют три гена школьников. Фото: Диана Иванова.

— Проект по тестированию детей официальный, он называется «Психогенетика девиантного поведения подростков в условиях образовательных организаций». Направлен на разработку новой методики многоплановой профилактической работы по предупреждению, устранению и нейтрализации основных причин и условий, вызывающих социальные отклонения различного рода в поведении подростков, выявлению высокомотивированных и одаренных детей, — сообщили «Комсомолке» в департаменте образования мэрии Новосибирска. А если простыми словами, чиновники еще раз подтвердили: цель проекта — действительно найти неблагополучных подростков.

В придачу к этому все школы должны провести классные часы, родительские собрания и персональные консультации на тему трагедии в Татарстане.

На психологов сейчас легла огромная ответственность. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

КСТАТИ

Ген убийцы — спорная вещь

Сибирские генетики и нейробиологи в 2019 году провели исследования и заявили, что связи между генами и склонностью людей совершать преступления не существует. Результатами этой работы заинтересовались американцы, а выводы вошли в учебники по криминалистике для будущих следователей.

Речь идет о дофаминовом рецепторе D4, который определят тип поведения человека: низкая внимательность, гиперактивность, неумение сконцентрироваться. В соответствии с распространенной гипотезой носители этого гена часто проявляют себя сначала как обычные хулиганы, а впоследствии совершают более жестокие преступления: становятся маньяками, убийцами, грабителями.

— Мы решили проверить, насколько корректен данный тезис. Изучали, есть ли этот ген у тихих и спокойных людей. Оказалось, что эти гены вполне могут встречаться и без реальной гиперактивности у человека. Таким образом, теория о том, что гиперактивность сама по себе приводит людей на путь агрессивности и жестокости, — ложна, — прокомментировал КП-Новосибирск Петр Меньшанов, старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.