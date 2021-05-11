Детдомовцы из Сибири отправятся в Сочи на футбольный турнир «Мегафона»

Турнир по футболу «Будущее зависит от тебя» может стать последним. Фото: Михаил ДОКУКИН

Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и домов-интернатов «Будущее зависит от тебя» проводятся в 16-й раз. Организатором выступает компания «Мегафон» при поддержке Министерства спорта и Российского футбольного союза.

Состязания впервые прошли в 2005 году в Санкт-Петербурге, а с 2008 года распространились и на другие регионы страны, в том числе Сибирь.

За звание сильнейших боролись команды из 4 регионов Сибири. Фото: Михаил ДОКУКИН

Юные спортсмены из Сибири становились победителями турнира пять раз.

По словам организаторов, в 2010 году победителями были команды из Красноярска и Минусинска, а в 2014-м чемпионами стали воспитанники Мошковского детского дома Новосибирской области. Ребята из Канского детского дома Красноярского края в 2015 году завоевали Кубок чемпионата и в 2016 году смогли отстоять свой титул. За всю историю турнира такое не удавалось больше никому.

Среди юных спортсменов не оказалось новосибирских команд. Фото: Михаил ДОКУКИН

Организаторы отмечают, что в 2021 году турнир может стать последним. Это связано с тем, что количество участников ежегодно сокращается. Например, в 2020 году выступали всего шесть команд из Кемерова, Красноярска, Омска и Томска. Кроме того, в регионе уменьшается число детских домов, потому что ребятишек усыновляют. И мало где набирается полноценная футбольная команда. Именно по этой причине на футбольную арену второй год подряд не выходят команды из Новосибирской области. На прошедших соревнованиях в числе игроков была девушка-вратарь томской команды «Синегорье» Олеся Миренкова.

Девушка-вратарь томской команды «Синегорье» Олеся Миренкова. Фото: Михаил ДОКУКИН

Сибирячка призналась, что футболом увлеклась случайно, а потом ей доверили защищать ворота. На этих состязаниях она заменяла заболевшего основного вратаря «Синегорья». Победителями турнира стали сразу две команды «Заря» из Кемерова, выступавшие в разных возрастных группах. Им предстоит отстаивать честь Сибири на всероссийском этапе футбольного турнира «Будущее зависит от тебя».