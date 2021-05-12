Как в отдаленном сибирском селе спасли памятник воинам Великой Отечественной войны

Для жителей села Елбаши памятник погибшим односельчанам очень важен. Фото: Нина Гладкова.

Село Елбаши - одно из старейших в Искитимском районе. Добраться до него сложно: дорога из Новосибирска неблизкая и неровная. Корреспонденты «КП» - Новосибирск» приехали в отдаленное село, чтобы посмотреть, как здесь отмечают День Победы и как жителям удалось восстановить разрушенный памятник воинам, погибшим на фронте.

«КТО БУДЕТ ИХ ПОМНИТЬ ЗА НАС?»

Из села Елбаши ушли на войну и не вернулись 124 бойца. Местные жители берегут свою историю: каждый год по главной улице идет «Бессмертный полк» - люди несут фотографии дедов и прадедов, которые отдали жизни за общую Победу.

- Если мы забудем, кто тогда будет их помнить за нас? - рассуждает местная жительница Антонина Лихоманова.

Главным богатством здесь всегда были люди: вместе они смогли пережить голодные послевоенные годы, помогали друг другу, не бросали в беде. Вместе работали так, что совхоз «Елбашинский» не только восстановился, но и занимал первые места в соцсоревнованиях. И так же дружно, вместе жители приняли решение в 1969 году поставить памятник односельчанам, погибшим в страшной войне.

Деньги на памятник, от разработки эскизов до его установки, выделил совхоз. Монумент торжественно открыли в 1973 году, приурочив его к празднованию Дня Победы. С тех пор и повелась в селе традиция отмечать этот день именно так: торжественным митингом и возложением цветов к памятнику землякам, погибшим за Родину.

Жители хранят память о светлом подвиге своих предков. Фото: Нина Гладкова.

УХОДИЛИ ЛЮДИ, ВЕТШАЛ И МОНУМЕНТ

- Памятник стал достопримечательностью села, его гордостью. Раньше было очень много ветеранов, да и село было побольше. Каждый год проходили праздничные митинги, а фронтовиков фотографировали у нашего памятника, - рассказывает Антонина Лихоманова. - А потом ветераны наши потихоньку начали уходить... С войны ведь многие вернулись покалеченные: кто без ноги, кто без руки… Инвалидов много было, здоровье уже не то. И так один за другим они умирали, время-то идет… Сейчас уже никого из фронтовиков в живых не осталось. Не осталось даже тружеников тыла. Тех, кто был жив, дети забрали в город. Остались у нас только дети войны да вот этот памятник.

Время безжалостно не только к людям: с годами ветшал и монумент, под дождем и снегом начали разрушаться скульптуры двух воинов, а с кирпичного постамента кусками отваливалась штукатурка. Сельчанам было горько видеть, как монумент разрушается на глазах, ведь это их общая память, их история. Хотели успеть отреставрировать его к прошлогоднему юбилею. К сожалению, мемориал из села Елбаши не попал в список памятников, подлежащих реконструкции к 75-летию Победы.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МЕМОРИАЛА

- Дело сдвинулось с места, только когда я обратился за помощью в «Сибантрацит». Нам очень помогли. Сотрудники приезжали, следили за работами и быстро все сделали. Здесь на мемориальной табличке есть и дядька мой, и отец… У каждого жителя села на этой табличке кто-то есть из родни. Поэтому, конечно, для нас это очень важно. Этот День Победы мы празднуем уже у нового памятника. Очень он мне нравится, да и всем жителям нашим тоже, - поделился староста села Елбаши Михаил Каленко.

«У каждого жителя села на этой табличке кто-то есть из родни», - говорит Михаил Каленко. Фото: Нина Гладкова.

Михаил Каленко добавил, что, как только минет опасность заморозков, они с односельчанами высадят вокруг памятника цветы, чтобы стало еще уютнее и красивее.

- В селе Елбаши День Победы всегда отмечался как очень значимый и важный. В этом году особенно радостно, что «Сибирский Антрацит» помог восстановить монумент, который был в достаточно плачевном состоянии. А сейчас нашему памятнику можно только позавидовать! По сути сегодня у нас открытие отреставрированного монумента. И это действительно очень значимое и важное для нашего села событие, - поддержал слова старосты глава Тальменского сельсовета Сергей Матвеев.

- Эту реставрацию мы провели по инициативе жителей села Елбаши, которые обратились к нам за помощью. Мы с удовольствием откликнулись и с большой гордостью поддержали эту инициативу, поучаствовав в реконструкции такого замечательного памятника. Прежде всего это ведь наш гражданский долг, как и любого другого человека в России, - прокомментировал исполнительный директор АО «Сибирский Антрацит» Сергей Коломников.

Исполнительный директор АО «Сибирский Антрацит» Сергей Коломников поздравил жителей села с праздником. Фото: Нина Гладкова.

- Все дальше и дальше от нас 9 мая 1945 года, и тем более важно, чтобы великий подвиг, который совершили наши отцы, деды, навсегда оставался с нами. За тысячи километров от линии фронта жители Елбашей откликнулись на призыв Родины и отправились ее защищать. Не менее важен и ценен труд женщин, которые остались дома, когда мужчины ушли на фронт. Они внесли не менее ценный вклад в приближение общей Победы. Хочу поблагодарить всех и еще раз поздравить с этой великой датой! - резюмировал Сергей Коломников.

Ребятишки и взрослые возложили к монументу цветы. А после этого всех жителей и гостей села ждал концерт вокалисток и баяниста - их на праздник тоже пригласил «Сибантрацит», это стало еще одним подарком для сельчан. Под песни военных лет в маленьком сельском клубе зрителей угощали полевой кухней: ароматной гречкой и душистым чаем.

В местном доме культуры сельчан ждал еще один подарок: концерт агитбригады, которую пригласил «Сибантрацит». Фото: Нина Гладкова.

СПРАВКА «КП»

Группа «Сибантрацит» в рамках программы по созданию и сохранению объектов исторической памяти в прошлом году отреставрировала памятник в поселке Листвянский. В 2019 году группа выделила деньги на строительство нового мемориального комплекса в деревне Ургун. В этом году на средства предприятия запланировали отремонтировать памятники в селах Гусельниково, Тальменке и Усть-Чеме. Также в этом году в Линеве при участии «Сибантрацита» завершили масштабный проект - на бывшем пустыре возвели Аллею боевой славы. На бетонном постаменте установлен БМП-1, привезенный с Шиловского военного полигона. На постаменте из черного мрамора - каменная стела с колоколом. Еще на двух стелах запечатлены имена погибших на войне линевцев. На территории Аллеи славы высажены деревья, разбиты цветники, выложены дорожки из цветной тротуарной плитки, проведено освещение и смонтированы скамейки. На программу по созданию и восстановлению мест памяти и славы в Искитимском районе Новосибирской области «Сибантрацит» выделил около 18 миллионов рублей.

Ежегодно в День Победы «Сибантрацит» организовывал большой праздник в шахтерском поселке Листвянский. В этом году компания решила участвовать в праздничных мероприятиях сразу в нескольких населенных пунктах Искитимского района, чтобы подарить праздник как можно большему числу жителей. Группа приняла участие в праздновании Дня Победы в Евсино, Гусельниково, Ургуне, Листвянском, Елбашах, Усть-Чеме, Мостах, Харино.

Накануне праздника «Сибантрацит» собрал и подарил подарки 97 ветеранам ВОВ и труженикам тыла.