Как рыбак уничтожил 794 дома, устроив крупнейший пожар в истории Новосибирска

Огонь быстро распространялся по деревянным зданиям. Фото: предоставлено Константином Голодяевым

Новониколаевский пожар, который случился 11 мая 1909 года, стал самым крупным в истории города. Тогда большая часть домов превратилась в пепел, сибирякам пришлось долго восстанавливать то, что со стремительной скоростью поглотил огонь. «Комсомолка» решила вспомнить подробности страшного ЧП, случившегося в Новониколаевске ровно 112 лет назад.

СГОРЕЛИ 22 КВАРТАЛА

А началось все весьма банально. Некий торговец Гнусин растапливал смолу в своем сарае на улице Каинской, чтобы залатать лодку и подготовить ее к рыбацкому сезону.

— Сначала загорелась маленькая избушка. Ветер задул искры пожара на сеновал. Далее пламя перекинулось на амбар, потом загорелся жилой дом. Огонь перешел на соседний сельскохозяйственный склад. А там стали взрываться бочки со скипидаром, — рассказал КП-Новосибирск Константин Голодяев, сотрудник Музея города Новосибирска.

Центр заволокло дымом. Фото: предоставлено Константином Голодяевым

Как назло, в этот день был сильный ветер: будто великан дул на горящие избы и разносил пламя все дальше и больше. Каждую минуту загорались новые дома. От улицы Александровской (ныне Серебренниковская) пламя перекинулось на дома на улицах Мостовой, Спасской (сейчас — Спартака), а через час вовсю полыхали кварталы на улицах Кривощековской, Воронцовской (Свердлова) и Логовской (Семьи Шамшиных). Дым окутал весь город, а огонь было видно за несколько десятков километров.

— Пожар охватил часть города, ограниченную рекой Каменкой, Николаевским проспектом и Тобизеновской (М. Горького). На борьбу с ним были брошены все силы. Пожарные очень долго не могли потушить пламя, потому что доступ к каланче (высокая башня с обзором на весь город. — Ред.) был отрезан огнем, — объясняет краевед.

На место ЧП тут же выехали пожарные. Фото: предоставлено Константином Голодяевым

ПОМОГАЛИ ВСЕМ МИРОМ

Более 6 тысяч жителей в один миг остались без крыши над головой. Огонь уничтожил 22 квартала с 794 деревянными домами. Многим сибирякам пришлось уехать в деревню. Чудом уцелела деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Пожар стал одним из самых тяжелых испытаний для города.

— Городская Дума ходатайствовала перед императором «оказать погорельцам монаршую милость бесплатным отпуском строевого леса… и средств на постройку…», а заодно намекнула снять с города оставшуюся на тот момент сумму выкупа за кабинетскую (императорскую) землю — 400 тысяч рублей (в то время Новониколаевск брал землю в аренду для строительства и развития. — Ред.), — говорит Константин.

Огонь уничтожил 22 квартала. Фото: предоставлено Константином Голодяевым

И император сжалился. Пострадавшим бесплатно предоставили деревья для постройки домов, а потом выделили 150 тысяч рублей для «расходования этой суммы на указанные надобности по ближайшему усмотрению города…». Деньги были выделены на город, но информации о том, как ими распорядились, не сохранилось. Впрочем, ущерб от пожара составил намного больше — «5 миллионов рублей золотом». Интересно, что после пожара в город приезжала с гастролями знаменитая актриса Вера Комиссаржевская. Весь гонорар от выступления она передала «в пользу многострадального города Новониколаевска». А что же стало с невольным поджигателем? Его буквально изгнали из города.

— С Гнусиным договор аренды был разорван, и ему пришлось съехать. Злые языки поговаривали, что он переехал в Барнаул и там устроил еще один пожар, — добавляет Константин.

После пожара в Новониколаевске Дума в августе 1909 года приняла еще одно важное решение. Впредь в центральных районах города можно было строить только кирпичные дома или обязательно обносить кирпичами первый этаж. Это было, наверное, самое первое и строгое правило противопожарного надзора в истории Новониколаевска.

— Речь шла именно о центральной части города. Построить дома из кирпича большинству горожан было не под силу, поэтому в основном в Новониколаевске преобладали деревянные дома. Стоит отметить, что после пожара Городской Думой было принято еще одно важное решение — взять ссуду в Санкт-Петербурге на строительство школ. Это было в 1909 году, -напомнила КП-Новосибирск Елена Щукина, директор Музея города Новосибирска. — Это решение было неожиданным для всех. Так что параллельно с восстановлением домов строились еще и 12 каменных учебных заведений.

Несмотря на трудности, центр города удалось отстроить частично к ноябрю 1909 года, а полностью — к 1912 году.

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