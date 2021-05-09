«Он был орудием в руках персонала!»: невменяемый подросток задушил 15-летнего мальчика на глазах у сотрудников томского интерната

15-летний мальчик-инвалид погиб через два дня после того, как бабушка привезла его в интернат на лечение. Фото: Юлия Фаллер\ "ТВ2"

Трагедия произошла в селе Тунгусово в Томской области. Там, в интернате для детей-инвалидов, 15-летний мальчик с тяжелым ментальным расстройством умер через два дня после того, как бабушка привезла его туда на лечение. По версии следователей, в смерти подростка виновен другой воспитанник учреждения — Максим, сейчас ему 18 лет. Однако адвокат парня считает, что он просто выполнял распоряжения сотрудников интерната и сам оказался жертвой в данной ситуации. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

ЧП случилось 19 декабря 2020 года и попало на видеозапись камеры наблюдения. Пока идет следствие, в сети записи нет, но адвокат Максима Юлия Копейкина ознакомилась с ней. По ее словам, на кадрах ролика видно, как медсестра с палкой в руках затаскивает 15-летнего подростка со связанными руками в комнату. Женщина начинает бить его палкой: мальчик пытается отбиваться от нее ногами, но не может закрыться от ударов. Потом сотрудница интерната уходит по своим делам. В комнату, тем временем, приходят другие дети — самым старшим из них как раз был Максим. Ребята занимаются своими делами, но тут у избитого подростка начинается приступ. Он встает и пинает телевизор. Тогда Максим подходит к нему и начинает его держать, придавливая своим весом. В комнату заходит медик и делает лежащему ребенку укол, тогда Максим встает с него. Спустя некоторое время все замечают, что паренек после укола не дышит. Сотрудница интерната начала делать ему непрямой массаж сердца, однако спасти подростка не удалось.

Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по части 1 статье 109 УК РФ.

— В ходе расследования установлено, что на лежавшего на полу 15-летнего воспитанника интерната другой 17-летний мальчик сел сверху, перекрыв ему органы дыхания, отчего ребенок скончался от асфиксии, — рассказали КП-Новосибирск в Следственном комитете по Томской области. — В связи с тем, что согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы подросток признан невменяемым и представляющим опасность для себя и окружающих, следователи направили в суд материалы дела с постановлением о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Однако адвокат Максима уверена, что мальчик сам оказался заложником ситуации. Интеллектуально он развит на уровне дошкольника, в интернате он всегда вел себя хорошо и выполнял все поручения воспитателей. Вот и в этот раз Максим мог просто сделать то, что ему сказали.

— Поскольку экспертиза признала Максима невменяемым, обвинения ему предъявить не могут. Следствие настаивает на том, что Максима нужно отправить на принудительное лечение. Однако мы будем возражать против этого. Позиция наша будет строится на том, что Максим, в данном случае, не субъект преступления, а грубо говоря — орудие в руках сотрудников интерната, персонала. Сам по себе он развит на уровне дошкольника, плохо видит, плохо говорит и совершенно не проявляет агрессию. Однако он очень ведомый. Что ему скажут — то он и делает. На принудительном лечении Максим может провести в клинике от полугода до пожизненного содержания там. А это, безусловно, гораздо более жесткие условия, чем были бы в специнтернате для взрослых с нарушениями развития. И абсолютно несправедливо обрекать мальчика на это. Ведь если мы рассматриваем это принудительное лечение как альтернативу наказания — то нести его должен не Максим, а те, кто ответственен за произошедшее, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Копейкина.

Сейчас Максим находится в психиатрической больнице. Первое судебное заседание по его делу состоится 19 мая.

Тем временем, следственный комитет возбудил еще два уголовных дела после смерти Леши: по статье 293 УК РФ за халатность и по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из полиции следователям также передали материалы уголовного дела по статье 156 УК РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в отношении младшей медицинской сестры по уходу за больными Тунгусовского детского дома-интерната.

Проверку после случившейся трагедии провела и прокуратура Молчановского района. Правоохранители нашли нарушения, как в деятельности интерната, так и в работе местного отдела опеки и попечительства. В работе соцучреждения нарушались санитарно-эпидемиологические требования, неправильно велись личные дела воспитанников и разрабатывались индивидуальные программы предоставления социальных услуг.

Не во всех случаях интернат и органы опеки вовремя решали вопрос о лишении родительских прав родителей, не выплачивающим воспитанникам алименты.

По возбужденному прокуратурой района делу по статье 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения» директора дома-интерната оштрафовали на 3 тысячи рублей.

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