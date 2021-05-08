Парад Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года: прямая онлайн-трансляция

В Параде Победы участвуют и девушки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Парад Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года - самая яркая часть празднования Дня Победы. В этом году, несмотря на пандемию, зрителей пустят посмотреть на военную технику, но с соблюдением всех мер предосторожности.

На площади Ленина сибиряки увидят более 2 тысяч военных, в числе которых будут и девушки, и более 50 единиц современной технике. По традиции, первой среди колонн техники проедет легендарный танк Т-34.

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