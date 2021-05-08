Видео и фото акции «Свеча памяти» в Новосибирске 8 мая 2021 года: сотни сибиряков пришли к Монументу Славы

Почтить память фронтовиков пришли и взрослые, и дети. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы собрали видео и фото акции «Свеча памяти» в Новосибирске 8 мая 2021. Для столицы Сибири приходить к Монументу Славы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной Войны, стало уже традицией.

Сотни сибиряков зажгли свечи на Монументе Славы Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирцы зажгли свечи и поставили их к Вечному огню.

Сибиряки зажигают свечи в память о погибших в ВОВ. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Также горожане возложили на Монумент цветы.

В прошлом году акция прошла в онлайн формате из-за коронавируса. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этом году, по информации регионального правительства, мероприятие проходит с соблюдением всех профилактических мер.

В этом году мероприятие проходит с соблюдением мер профилактики. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Всего у монумента Славы собрались более 300 человек.

Сибиряки возложили цветы к Монументу Славы и зажгли свечи. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Напомним, в прошлом году акция «Свеча памяти» состоялась в онлайн формате.

Акция завершится в 22:30 8 мая 2021 года. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Это было связано с пандемией коронавируса и введенными ограничениями.

В Новосибирске на Монументе Славы в Первомайском районе из свечей выложили цифру 76 - в память о Победе. Фото: Евгений КОЧКИН

Тогда сибиряки зажигали виртуальные свечи или подходили со свечами к своим окнам, а в этом году смогли собраться у Монумента Славы.

Огонь свечей зажгли в преддверии Дня Великой Победы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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