Видео и фото акции «Свеча памяти» в Новосибирске 8 мая 2021 года: сотни сибиряков пришли к Монументу Славы

Почтить память фронтовиков пришли и взрослые, и дети.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Мы собрали видео и фото акции «Свеча памяти» в Новосибирске 8 мая 2021. Для столицы Сибири приходить к Монументу Славы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной Войны, стало уже традицией.
Сотни сибиряков зажгли свечи на Монументе Славы
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Новосибирцы зажгли свечи и поставили их к Вечному огню.
Сибиряки зажигают свечи в память о погибших в ВОВ.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Также горожане возложили на Монумент цветы.
В прошлом году акция прошла в онлайн формате из-за коронавируса.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В этом году, по информации регионального правительства, мероприятие проходит с соблюдением всех профилактических мер.
В этом году мероприятие проходит с соблюдением мер профилактики.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Всего у монумента Славы собрались более 300 человек.
Сибиряки возложили цветы к Монументу Славы и зажгли свечи.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Напомним, в прошлом году акция «Свеча памяти» состоялась в онлайн формате.
Акция завершится в 22:30 8 мая 2021 года.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Это было связано с пандемией коронавируса и введенными ограничениями.
В Новосибирске на Монументе Славы в Первомайском районе из свечей выложили цифру 76 - в память о Победе.
Фото: Евгений КОЧКИН
Тогда сибиряки зажигали виртуальные свечи или подходили со свечами к своим окнам, а в этом году смогли собраться у Монумента Славы.
Огонь свечей зажгли в преддверии Дня Великой Победы.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
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