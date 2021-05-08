Акция «Свеча памяти» в Новосибирске 8 мая 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Акция по традиции пройдет на Монументе Славы. Фото: Влад КОМЯКОВ

Акция «Свеча памяти» в Новосибирске 8 мая 2021 года – один из самых ярких моментов празднования Дня Победы в столице Сибири. В этом году, несмотря на пандемию, «Свечи памяти» пройдет в привычном порядке: прямая онлай-трансляция начнется в 20.00.

Напомним, всех желающих приглашают на Монумент Славы: там с 20.00 до 22.30 сибиряки смогут поставить горящие свечи к Вечному огню в память о погибших в годы войны.

Уважаемые читатели, если вы хотите присоединиться к нашей онлайн-трансляции, то присылайте ваши фото и видео на наш WhatsApp/Viber: 8-923-145-11-03. Мы обязательно все опубликуем