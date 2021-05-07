Сибирская пышка испугалась коронавируса и похудела на полцентнера

Женщине удалось похудеть благодаря коронавирусу. Фото: предоставлено Натальей Шергуновой

35-летняя Наталья Шергунова о правильном похудении знает все. Но это сейчас мы видим на фотографиях красивую короткостриженую блондинку, а раньше сибирячка весила 135 килограммов и носила одежду невероятно больших размеров. За год женщине удалось похудеть на 45 кило и кардинально изменить свою жизнь. Как Наталья прошла путь от пышки до худышки — в материале КП-Новосибирск.

«КОГДА-ТО Я БЫЛА ХУДЕНЬКОЙ ДЕВОЧКОЙ»

Наталья с самого детства была худенькой. Родственники пророчили ей карьеру модели, но, когда начался переходный возраст, вес сибирячки сильно изменился.

— Все откладывалось на боках, ногах, попе. Сколько я набрала за тот период — не знаю, не взвешивалась. В 14 лет переехала в общежитие, и началась история с неправильным питанием. Вот тогда я первый раз увидела, как стрелка на весах дошла до цифры 100, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Шергунова.

Максимальный вес Натальи был 135 килограмм. Фото: предоставлено Натальей Шергуновой

В ход пошли различные диеты, голодания — и Наталье удалось похудеть до 86 килограммов. Только вес продержался совсем недолго.

— Срыв произошел в мой день рождения. Я тогда ела все подряд и сорвалась. К 25 годам мой вес достиг уже 135 кило. Из-за лишних килограммов начались проблемы со здоровьем. У меня обнаружили сахарный диабет, «слетели» гормоны, прибавились проблемы с щитовидкой — в общем, полный букет, — вспоминает сибирячка.

УМЕНЬШЕНИЕ ЖЕЛУДКА

Каждый раз, когда Наталья приходила к врачам, ее карточка пополнялась новыми диагнозами. Совсем скоро она была похожа на один из томов романа «Война и мир», только прогнозы были неутешительные.

— У меня обнаружили камень в желчном и метаболический гепатит. В тот момент я и решила попробовать сделать бариатрическую операцию (уменьшение желудка. — Ред.). Думала, отрежут часть желудка, я похудею — и все будет хорошо, — говорит Наталья.

После операции сибирячка начала стремительно худеть. Фото: предоставлено Натальей Шергуновой

Врачи предложили другой вариант: мини-гастрошунтирование (уменьшение желудка и «подключение» к нему тонкого кишечника. — Ред.). Как вспоминает женщина, после операции она проснулась с идеальным самочувствием. Сахар стабилизировался, общее состояние организма улучшилось.

— Я наедалась одной или даже двумя ложками еды. Вес начал стремительно уходить. Весы показывали 76 килограммов. Только сказка закончилась через девять месяцев. Случился резкий откат назад, и я снова начала набирать вес. Я вернулась к своим прежним килограммам, когда весы показывали трехзначное число, — продолжает женщина.

Через девять месяцев прежние килограммы вернулись. Фото: предоставлено Натальей Шергуновой

ПОМОГ COVID-19

И вот когда Наталья уже поставила на себе крест и решила, что больше не будет изнурять организм диетами, операциями, а разрешит себе есть все, что хочется, началась пандемия коронавируса. На дворе была весна 2020 года, всех отправили на самоизоляцию. Наталья тоже сидела дома и почти никуда не выходила.

— Мне было сложно вставать с дивана, я лежала и смотрела телевизор. А там ведь столько всяких ужасов рассказывали про вирус. Особенно меня впечатляли истории о том, что люди с ожирением умирали из-за «короны». Тут-то я и задумалась: я ведь тоже могу умереть из-за своих лишних килограммов, — признается сибирячка.

Наталья решила начать считать калории. Она прочитала на разных форумах, как это делается, и стала пробовать на себе. Плюс к этому смахнула пыль со старого велотренажера и начала крутить педали по 40 минут в день.

Сибирячке удалось похудеть благодаря подсчету калорий и велотренажеру. Фото: предоставлено Натальей Шергуновой

— Еще добавились спортивные упражнения с гантелями дома, начала много ходить пешком вне зависимости от того, какая на улице погода. Да и на общественном транспорте явно больше шансов подхватить ковид. Сейчас мой вес — 68 килограммов. Но пандемия еще не закончилась, поэтому и я не собираюсь останавливаться на достигнутом, — уверяет женщина.

А еще благодаря удаленке Наталья окончила курсы нутрициолога и теперь поддерживает форму без ущерба для здоровья, пользуясь новыми знаниями.

Кстати, коронавирусом Наталья не заболела, хотя и очень боялась, но зато теперь, когда откроют границы, сможет с гордостью щеголять в бикини на морском побережье.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«У полных людей не справляются легкие»

Врачи с Натальей согласны: лишний вес и правда опасен при коронавирусе, и люди с ожирением имеют меньше шансов побороть болезнь.

— У полных людей не справляются легкие. Это действительно так. Процент смертности у таких пациентов намного выше, болезнь они переносят гораздо сложнее. COVID-19 поражает в первую очередь легкие, а всем ведь известно, что они у всех одного объема, поэтому обеспечивать кислородом полного человека сложнее, а из-за болезни — сложнее вдвойне. Следом идут осложнения на сердце и другие органы. Поэтому в данном случае быть стройным безопаснее для здоровья, — прокомментировал КП-Новосибирск Артем Стрельников, заместитель главного врача Клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии.

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