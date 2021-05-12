Под Новосибирском местные жители два часа ловили пони, сбежавшего из парка

Кокошу нашли в одном из дворов. Фото: Предоставлено Анной Руденко

Увлекательная история, достойная анекдота, произошла в городе Искитиме Новосибирской области. Маленькая лошадка, катающая в местном парке ребятишек, сбежала с «работы» и оказалась во дворах многоэтажных домов. Там ее случайно и заметили местные жители. Взять такую «потеряшку», значительно превышающую размеры кошечки или собачки, в квартиру никто не решался. Так в социальных сетях появилось необычное объявление о находке с копытами. Подробности приключения вольнолюбивого Кокоши — в материале КП-Новосибирск.

АТТРАКЦИОН ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Жительница Искитима Анна Руденко вечером занималась домашними делами, глянула в окно и увидела там… пони.

— Лошадь бегала по двору. Я позвонила дочери, чтобы рассказать об этом. А она мне ответила, что этот пони сбежал из парка и его уже ищут. Мы решили, что нужно поймать животное и отдать хозяину, — рассказала КП-Новосибирск Анна.

Но кто же мог подумать, что мини-конь окажется таким шустрым и недоверчивым. Во дворе развернулся настоящий аттракцион. Белый конь с черной гривой бегал из одного конца квартала в другой и никак не давался в руки местным. А бегал он как заправский мерин на скачках! Пони будто нравилось играть в догонялки с людьми, ну или он очень уж не хотел возвращаться обратно на работу и решил устроить себе выходной.

Сибирякам пришлось побегать за Кокошей. Фото: скриншот из видео

Сибирячка с дочкой-подростком и ее другом два часа сломя голову носились по улицам за Кокошей. Казалось, вот-вот удастся схватить пони за гриву и притормозить, но не тут-то было!

— Он побежал в сторону дорожного кольца и выскочил на проезжую часть. Мне пришлось бежать за ним и тормозить машины руками. Объясняла водителям, что ловим пони, и просила немного подождать. К счастью, никакой аварии не случилось, но автомобилистов наша спасательная спецоперация, конечно, повеселила, — описывает процесс поимки сибирячка.

«ПРИШЛОСЬ СОВЕРШИТЬ КРАЖУ»

Как говорится, настоящая женщина и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. Анна и ее помощники уже вошли в спортивный азарт. После многокилометровой пробежки женщину вдруг посетила гениальная идея — заарканить беглеца. Для этой цели, правда, пришлось пойти на небольшое преступление — украсть у соседей бельевую веревку.

— Мы сделали петлю и продолжали бегать за пони. Мы долго ждали момента, когда он сбавит шаг, чтобы заарканить. Спустя еще минут 30 — 40 пони, видимо, немного устал, и нам удалось накинуть на него эту веревку. С криками ура мы повели его во двор, — продолжает Анна.

Пони удалось поймать спустя два часа. Фото: предоставлено Анной Руденко

Беглеца привязали к столбу и покормили морковкой. И стали дружно разрабатывать новый план: как найти хозяина лошади. Все слышали, что пони сбежал из парка, но никто не знал, кто его владелец.

— Долго ждать нам не пришлось. Видимо, кто-то позвонил хозяйке, и она приехала сама в этот же день. Все были рады и счастливы, — добавляет Анна.

Хозяйка от души поблагодарила запыхавшихся сибиряков и рассказала историю Кокошиного побега. Оказалось, он испугался громкого звука проезжавшего рядом с парком автомобиля, дернулся и побежал со всех ног. Хочется верить, что маленький конь в этот день изрядно нагулялся и набрался впечатлений. Вот люди, которые его случайно нашли, запомнят этот развлекательный весенний вечер надолго.

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