Сибирячка написала в соцсетях о заболевших коронавирусом в тайском кондо: теперь ей угрожают

То самое кондо, где жили заболевшие коронавирусом. Фото: Светланы ГОБЕРНИК.

Сибирячка Светлана Шерстобоева - известный в Паттайе волонтер: она не раз помогала россиянам, которые оказались в тяжелой ситуации в Таиланде. Но в этот раз неприятности случились у нее самой, когда она пыталась защитить других от заражения коронавирусом. О том, что произошло, Светлана рассказала КП-Новосибирск.

- В Паттайе есть кондо (жилой комплекс. - Ред.), которое востребовано у приезжих: несколько домов, бассейн, высотка, - пояснила КП-Новосибирск Светлана. - И от своего друга я узнала, что именно там жил человек, который заболел коронавирусом.

Примерно в это же время сибирячка узнала, что ковидом заразилась семья риелторов, которые бывают в совершенно разных кондо, в том числе и в том, где жил заболевший парень.

- Супруги оказались в муниципальной больнице, спасти мужчину не удалось, - продолжает Светлана.

Светлана уверяет, что владелец кондо начал ей угрожать. Фото: Светланы ГОБЕРНИК.

Тогда сибирячка решила предупредить об этом кондо других и написала пост в своей группе, где у нее более 32 тысяч подписчиков.

- Некоторые мои знакомые, которые по работе бывали там, решили обезопасить себя и других: устроили себе добровольный карантин, - говорит Светлана.

Но параллельно со словами благодарности после поста на Светлану посыпались неприятности: разразился настоящий скандал - хозяин кондо начал угрожать сибирячке и ее мужу в личных сообщениях.

- Грозился, что пойдет в полицию, что я угожу в тюрьму за информирование о вспышке ковида в этом кондо, - говорит Светлана. - Но на следующий день мэрия Паттайи выпустила официальные данные о том, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, и в этом кондо они были. Так что ко мне никаких вопросов от властей Таиланда не возникало.

Светлана уверяет: владелец жилья на этом не успокоился. И хотя семья уже уехала из Паттайи в Россию, он продолжает угрожать. Вот какое сообщение на днях пришло мужу Светланы:

- Тебе уже о вечном пора задуматься, а ты все бегаешь на побегушках у своей бесноватой жены. Вы очень вовремя уехали из Таиланда. Не возвращайтесь сюда больше никогда. Потому как отвечать придется. Это не пройдет просто так.

Сама Светлана на такие выпады никак не реагирует и отказываться от поездок в Таиланд из-за этих угроз не собирается.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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