«Сибагро» - самый привлекательный работодатель в сфере АПК России в 2021 году

Фото: sibagrogroup.ru

Жители страны оценивали привлекательность крупнейших (по числу рабочих мест) компаний-работодателей в 26 сферах экономики.

- Сельское хозяйство - одна из важнейших отраслей жизни, ведь такие компании, как наша, отвечают за продовольственную безопасность страны, - говорит директор по персоналу Алина Козырева. - Согласно результатам данного исследования, нашу профессиональную сферу люди выбирали из-за трех критериев: финансовой стабильности, хорошей репутации и безопасной рабочей среды во время пандемии. Наш пример это подтверждает: предприятия компании в 2020 году мобильно перестроили производственные процессы, что не только позволило сохранить рабочие места и зарплаты, но и развиваться дальше.

«Сибагро» ежегодно проводит собственное исследование внутри компании, оценивая лояльность и удовлетворенность сотрудников. В 2020 году уровень лояльности персонала составил 82% (вырос на 3% по сравнению с 2019 годом), а удовлетворенность - 90%. Ежемесячная текучесть персонала составляет не более 3, 2 % (на момент публикации).

Фото: sibagrogroup.ru

Предприятия компании расположены в 8 регионах Сибири, Урала и Центральной России. В команде «Сибагро» трудится 13 000 человек.

Подробнее об исследовании Randstad Employer Brand Research можно узнать здесь.

СПРАВКА «КП»

«Сибагро» - агропромышленная федеральная компания, специализирующаяся на производстве свинины, колбас, деликатесов, курицы и яйца. В состав входят 13 производственных предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Белгородской областях, Красноярском крае и республике Бурятия - это 8 свинокомплексов, 4 мясокомбината и птицефабрика. Общий земельный фонд составляет 237 тысяч га - это позволяет выращивать с/х культуры для производства собственных комбикормов.Объемы производства: 1,4 миллиона голов свиней, 237 тысяч тонн свинины в год.