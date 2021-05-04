В Новосибирске за заказы в ресторанах вернут кешбэк

Новосибирск стал одним из первых городов, где Яндекс.Еда добавила эту функцию после тестирования в столице.

По результатам пилота в Москве, подписчики Плюса делают заказы в ресторанах и магазинах на 30% чаще. Выяснилось, что в Новосибирске около трети пользователей Еды пользуются Плюсом. Участие в программе позволит местным ресторанам и магазинам нарастить аудиторию и получать больше заказов. На первом этапе участие в программе для партнеров будет бесплатным - Яндекс финансирует ее за свой счет.

Баллы за заказы получают пользователи Яндекс Плюса. За каждый заказ, сделанный в ресторанах и магазинах-партнерах Еды, подписчики получат до 5% баллами Плюса. Их также можно потратить на будущие заказы в Еде - причём всю стоимость заказа можно возместить баллами — заплатить нужно только за доставку и по одному рублю за каждую позицию в корзине.

Сейчас подпиской Яндекс Плюс пользуются 9 млн пользователей. За последний год их число выросло на 141%. В общей сложности они накопили более одного миллиарда баллов, которые можно тратить в различных сервисах Яндекса: Еде, Такси, Драйве, Заправках.