Год в режиме онлайн. Как изменилось наше поведение за время пандемии?

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Согласно отчету о состоянии цифровой сферы Global Digital 2021, опубликованному в конце января этого года, россияне стали проводить в интернете почти целый рабочий день - 7 часов 52 минуты в сутки (кстати, средний мировой показатель на час меньше - 6 часов 54 минуты). При этом 53% этого времени в Сети приходится на мобильные устройства, то есть на те, в которых базовый интернет обеспечивает SIM-карта оператора связи.

Неудивительно, что это способствовало росту интернет-трафика в целом, и не могло не отразиться на деятельности мобильных операторов в частности.

Весь прошлый год Tele2 фиксировала рост объемов потребления мобильного интернета. В большинстве городов Сибири, например, этот показатель увеличился год к году на 47-53%. Пандемия подстегнула онлайн-потребление: в январе-октябре 2020 года среди клиентов оператора число любителей онлайн-шопинга выросло на 78%, а количество заказов – на 46% год к году. Примечательно, что активность пользователей в мессенджерах и социальных сетях менялась в соответствии с пиковыми датами пандемии. Чем больше было заболевших и чем сильнее ограничительные меры – тем больше пользователей включалось в виртуальное общение.

Первый всплеск активности онлайн-пользователей пришелся на начало апреля (самое начало пандемии). По сравнению с мартом мобильная аудитория Facebook увеличилась наполовину, Одноклассников – на 61%. К октябрю обе эти соцсети выросли на 120% по сравнению с мартом. Мобильная аудитория Instagram выросла вдвое. Общая аудитория наиболее популярных социальных сетей среди клиентов Tele2 в октябре также выросла вдвое. Затем произошел отток. Мобильная аудитория постепенно снижалась, пока в марте 2021 года не достигла уровня, который был на старте самоизоляции – примерно вполовину больше, чем в «доковидные» времена.

Особо стоит отметить YouTube. Этот видеосервис показал впечатляющий рост и наименьший отскок – количество пользователей сервиса среди сибирских клиентов Tele2 выросло год к году на 66%, а объем потребляемого ими трафика – на 85%.

Среди мессенджеров лидером по приросту числа пользователей стал Viber (+140%), на втором месте WhatsApp (+116%), на третьем – TamTam (+76%). По общему количеству пользователей лидирующая позиция осталась за WhatsApp. Именно через этот мессенджер проходит 76% всего трафика передачи данных, приходящихся на наиболее популярные среди клиентов Tele2 мессенджеры.

Максим Соловьев. Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

- Не буду скрывать, что мы способствовали росту потребления мобильного интернета, запуская продукты и услуги, которые помогали нашим клиентам быть ближе друг к другу – пусть и онлайн, - отметил коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев.

Компания запустила целый ряд программ в поддержку клиентов, чтобы помочь им не только пережить пандемию, но и провести время в Сети в пользой.

В марте 2020-го года клиенты Tele2 получали бонусные гигабайты, если выполняли рекомендации по борьбе с коронавирусом и оставались дома. В мае у клиентов появилась возможность собираться в группы и получать за это скидку на абонентскую плату на 15%. В августе программу расширили, и теперь объединяться в группы могли абоненты из разных регионов, а максимальная скидка увеличилась до 20%. В сентябре компания удваивала трафик, купленный клиентами на «Маркете Tele2» (покупаете один гигабайт интернета – получаете два). В канун нового года клиенты Tele2 обрели «силу Санты» и поздравляли за счёт оператора своих знакомых и родных, причем подарок можно было отправить не только абоненту Tele2.

В 2021 году щедрые предложения продолжали сыпаться на клиентов, как снег на голову. В январе компания подарила клиентам возможность сохранять неиспользованные минуты и гигабайты бессрочно с единственным условием – вовремя оплачивать тариф. А в апреле Tele2 предоставила своим клиентам уникальную возможность – менять минуты разговоров на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink, а буквально на днях расширила список тарифов, на которых доступна эта опция.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Также за время пандемии у клиентов Tele2 появилась возможность заказать SIM-карту с доставкой на дом и даже зарегистрировать ее самостоятельно – без посещения салона. Новым клиентам достаточно было только сделать селфи, действующим, приобретавшим для себя вторую «симку», – пройти ускоренную активацию.

- Мы понимали, что все эти действия приведут к росту трафика, но были к этому готовы, – резюмировал Максим Соловьев.

И действительно, только по Сибири общий трафик передачи данных за год пандемии вырос в полтора раза. При этом те, кто и раньше пользовался мобильным интернетом, стали потреблять заметно больше контента – особенно тяжелого. Видео, прямые эфиры, стримы, подкасты…

Чтобы в условиях растущего трафика обеспечить всех пользователей быстрым мобильным интернетом Tele2, компании пришлось пересмотреть планы строительства. За год количество инфраструктурных площадок было увеличено на 14,5% в целом по Сибири. На двух тысячах уже действующих площадок в Сибири было размещено дополнительное оборудование и запущен 4G-интернет. Более тысячи новых базовых станций 4G были запущены в тех местах, где до 2020-го года высокоскоростного интернета Tele2 не было вовсе. Доступ к 4G дополнительно получили более 220 тысяч человек в сибирских регионах.

Дмитрий Кромский. Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

- В ближайшем будущем и без того конкурентный рынок мобильной связи станет еще более напряженным. При чем бороться нам предстоит не в поле цены, а в поле качества предоставляемой услуги. Потому что требования клиента к качеству мобильного интернета непрерывно растут, - резюмировал директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский.