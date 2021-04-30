Энциклопедия будущего выйдет с рассказом новосибирской школьницы

София Василец. Фото предоставлено компанией МТС.

По итогам федерального конкурса «Будущее время Поколения М» рассказ «Нео» 17-летней жительницы Новосибирска признан одним из лучших и вошел в иллюстрированную энциклопедию о мире будущего.

Начинающие писатели и художники в возрасте от 11 до 18 лет из разных регионов страны должны были создать короткий рассказ или иллюстрацию по одной из конкурсных тем и загрузить свою работу на сайт проекта. Юные авторы фантазировали по одному или нескольким из шести направлений: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего».

- Поколение М дало реальный шанс юным футурологам заявить о себе и вот - по итогам конкурса «Будущее время Поколения М» наша землячка Софья Василец стала соавтором книги о мире будущего!, - написал в своем аккаунте директор МТС в Новосибирске Александр Соловенчук.

Школьница из Новосибирска София Василец отправила в номинацию «Рассказ» свое произведение «Нео». Юная писательница отразила свои представления о реалиях и ценностях мира будущего, рассказав историю-монолог футуристического жителя нашей планеты. Творчество Софии оценили члены жюри - эксперты из издательства «АСТ», редакции «Аванта» и благотворительного фонда «Система».

София Василец учится в десятом классе общеобразовательной школе № 196. Среди увлечений - волонтерство, игра на гитаре, но литература - одно из главных. Первая литературная работа - стихотворение - была написана в шесть лет. София изучает лингвистику и участвует в олимпиадах, окончила Литературные курсы им. Зазубрина и осваивает платформу Литрес.Самиздат. В планах юного автора - продолжить обучение на втором потоке курсов им. Зазубрина.

- Я обнаружила этот футуристический конкурс, листая сайт «Поколения М», и сразу же решила отправить заявку. Результаты конкурса увидела случайно, обновляя ленту новостей ВКонтакте. Очень удивилась победе, но, разумеется, обрадовалась. Теперь с нетерпением жду возможности почитать работы моих коллег, - рассказала София Василец.

Продажа энциклопедии будет организована по схеме предзаказа. О дате открытия предзаказа будет сообщено дополнительно в ближайшее время.

Напомним, участники конкурса также стали частью большого благотворительного движения проекта «Поколение М», и своим творчеством могут помочь тяжелобольным сверстникам. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на лечение 63 детей. Такой механизм с детства позволяет формировать в человеке гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.