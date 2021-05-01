«Мы очень по тебе скучаем, возвращайся»: сибирячка ищет брата, который пропал после ссоры с женой

О мучжине неизвестно ничего уже 3 года. Фото: предоставлено Анастасией Ревенской

Жительница Бурятии Анастасия Ревенская ищет своего брата Антона Назарова. Мужчина жил селе Мухоршибирь в Республике Бурятия вместе с женой и ребенком, а в 2014 году ушел из дома.

— Это было летом, он поругался с женой и решил уехать в Улан-Удэ. Немного там пожил и вернулся обратно в село. Поработал месяца 3 — 4 и потом снова уехал, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия.

После этого Антон перестал выходить на связь. Мужчина не отвечал на звонки, не заходил в социальные сети. Первыми забили тревогу жена и сестра. Они написали заявление в полицию, и Антона объявили в розыск.

Антон уехал в Новосибирск. Фото: предоставлено Анастасией Ревенской

— Нам говорили, что видели брата в Иркутске. Якобы он там продал машину и уехал в Новосибирск. В конце 2015 года я нашла новую страницу Антона в социальных сетях. Написала ему, и мы снова стали общаться, — говорит женщина.

Как оказалось, мужчина хорошо устроился в столице Сибири. Он открыл свою фирму по производству мебели, жил в городе один.

— Три года назад умерла наша тетя из Иркутска. Антон позвонил двоюродному брату и пообещал, что приедет на похороны. Но так и не появился и снова перестал выходить на связь, — добавляет Анастасия.

Женщина писала ему в социальных сетях, пыталась дозвониться, но без толку. Антон исчез, а его сестра снова обратилась за помощью к полицейским.

— Мы не знаем, где он. Очень скучаем и хотим, чтобы Антон скорее вернулся в семью, — плачет сестра сибиряка.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о местонахождении Антона Николаевича Назарова, который родился 23 июня 1982 года, просим сообщить в редакцию по тел. 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

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