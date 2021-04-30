В Плющихинском жилмассиве провели парад для ветеранов

Фото предоставлено Администрацией УК Плющихинского жилмассива.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса парады по всей стране проходили в онлайн-режиме, без личного присутствия зрителей. В Плющихинском жилмассиве, где ведет строительство компания «Дискус», даже в коронавирусный год ветеранов не оставили без внимания.

Поздравления проходили со всеми мерами предосторожности: не люди шли на парад, а парад пришел к ним домой. В 2020 году специально для ветеранов организовали мини-парад. Приезжал живой оркестр, промаршировала знаменная группа, проехала техника. Для ветеранов это было, конечно, значимо: они очень ценят внимание и берегут память о войне.

Первый опыт был успешным, и в этом году его повторили. На парад пришли те, кто хотел увидеть все вживую, но опасается за свое здоровье и избегает большого скопления людей. Мероприятие провели в четверг, 29 апреля, в сквере имени Татьяны Снежиной.

Волонтеры из школы № 216 встречали ветеранов, рассаживали по местам и во всем помогали. Фото предоставлено Администрацией УК Плющихинского жилмассива.

- Ветеранов поздравили ребятишки из детского сада, они специально подготовили открытки. Ребята из нашей новой школы № 216 были волонтерами, они выступали в роли организаторов: следили за рассадкой, соблюдением дистанции. Была живая музыка, оркестр 24-й бригады спецназа, он играл для ветеранов песни военных лет. Состоялся парад военной техники, прошел парадный расчет Новосибирского высшего военного командного училища, - рассказал организатор мероприятия депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Конько.

Парадный расчет Новосибирского высшего военного командного училища. Фото предоставлено Администрацией УК Плющихинского жилмассива.

- На нашем округе около 300 ветеранов, тружеников тыла и вдов ветеранов. А парад организовали для 25 человек - столько из них пожелали лично присутствовать на событии. Мы сделали все, чтобы им было комфортно, - продолжает Сергей Конько.

Оркестр 24-й бригады исполнил для ветеранов песни военных лет. Фото предоставлено Администрацией УК Плющихинского жилмассива.

- Люди, конечно, подходили. Мы просто старались не подпускать их близко к ветеранам, соблюдали меры предосторожности и безопасности. Наши жители привыкли к хорошим, ярким праздникам в Плющихинском жилмассиве. Но это было такое особое мероприятие именно для наших героев, для ветеранов, без привлечения массы людей, - объяснил Сергей Конько.

Специально для ветеранов проехала техника, салютуя своим героям. Фото предоставлено Администрацией УК Плющихинского жилмассива.

Сергей Конько рассказал, что те, кто присутствовал на параде, получили подарки от него и от руководителя Группы компаний «Дискус» Алексея Джулая. Подарки вручили и тем ветеранам, которые не смогли попасть на парад.

- Мы поздравляли и поздравляем тех, кто не смог попасть на наш парад. Ребятишки в детском саду делают открытки и для них тоже. Детям рассказывают, для кого они это делают, ведь не у каждого есть родственники-ветераны. Потом школьники ходят по квартирам, дарят эти открытки, рассказывают ветеранам стихи, мы вручаем подарки. Ветераны таким встречам очень рады: они любят общаться с детьми, делиться с ними своими историями. И школьники тоже любят эти встречи, ведь наши ветераны очень живые, у них светлый ум, а их воспоминания - бесценны, - добавил Сергей Конько.