Иностранцы выпрашивают у новосибирских медиков вакцину от ковида

На круглом столе участники затронули ряд важных вопросов. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В пресс-центре КП-Новосибирск прошел круглый стол на тему развития медицинского туризма в нашем регионе. Самые интересные моменты встречи - в нашем материале.

«ПРИЛЕТЕТЬ ЗА УКОЛОМ»

Система качественного медицинского туризма предполагает, что у человека должна быть возможность без проблем добраться до населенного пункта, разместиться в гостинице или стационаре, получить необходимое лечение и восстановление. Плюс отдохнуть и при желании обеспечить себе интересный досуг. Но для организации этой системы требуется кооперация всех звеньев цепи. И вот этого в нашем регионе пока нет. Зато спрос есть. Пациенты из других регионов и даже стран интересуются новосибирской медициной. Особенно волнует многих вопрос здоровья и лечения сейчас, в эпоху ковида.

Заместитель коммерческого директора «Вектор-БиАльгам» Елена Чернышева (слева) и детский ортопед, к. м. н., главный врач ФГБУ «ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна» Минздрава России Елена Губина (справа). Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- К нам обращаются из Чехии, из других стран и открыто говорят, что готовы прилететь, чтобы ввести именно нашу вакцину «ЭпиВакКорона». Именно у нас - ее производителей. Тем более сейчас на нашей площадке запустили дополнительную линию розлива вакцины, - поделилась заместитель коммерческого директора «Вектор-БиАльгам» Елена Чернышева.

Ее слова подтвердил и директор туристической группы компаний «Олимпия-Райзен-Сибирь» Виктор Данн:

- Да, в последнее время иностранцы действительно часто спрашивают, можно ли у нас здесь вакцинироваться.

Пока ответ отрицательный: платно вакцинироваться от ковида нельзя. Но это вопрос времени.

Директор туристической группы компаний «Олимпия-Райзен-Сибирь» Виктор Данн (слева) и заместитель генерального директора по развитию реабилитационного центра «Лесной» Анастасия Коваленко (справа). Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

СТОЛИЧНЫЕ ТУРИСТЫ

Чаще всего в Новосибирск едут из других российских городов - столица Сибири славится хорошими специалистами и приемлемым прайсом. Например, главный врач клиники «Доктор Ост» Александр Останин признался, что более 50% выручки - именно благодаря внутреннему медицинскому туризму. На такого туриста и советует делать ставку Михаил Андрушкевич, директор многопрофильного медицинского центра «Клиника Санитас»:

- Я бы советовал обратить внимание на приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга. На Москву мы работаем непрерывно, потому что даже с учетом перелета затраты на лечение не сопоставимы с нашими, у нас лечиться выгоднее. Есть и еще одно преимущество: в Москве на такой же объем диагностических процедур времени тратится раз в пять больше. Если там, чтобы получить полный цикл диагностических процедур, нужно ложиться в стационар на две недели, то у нас это можно сделать за три дня и в два раза дешевле. Там у людей даже есть такое мнение, что в Москве все стремятся обмануть, а в Новосибирске не обманут. Не думаю, что оба утверждения верны, но тем не менее.

НЕ ХВАТАЕТ ПЕРЕВОДЧИКОВ И ЕДИНОГО ОКНА

Заместитель генерального директора по развитию реабилитационного центра «Лесной» Анастасия Коваленко считает, что сейчас главная проблема - это невозможность оказать весь комплекс услуг сразу в одном месте. Для качественного развития медтуризма не хватает также медицинских переводчиков для иностранцев, не отлажен вопрос доставки и размещения пациентов. И не хватает единого центра, который координировал бы все действия. Например, если пациенту требуется услуга, которую не оказывают в одной клинике, его без проволочек доставят в другую и помогут.

Маркетолог центра эстетической хирургии UMG Юлия Дорн (слева). Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Это подтвердила и маркетолог центра эстетической хирургии UMG Юлия Дорн:

- В Новосибирске качество медицины высокое, а вот с другими вопросами пока проблемы. 63% нашей выручки приносят пациенты из других регионов и других стран. Их волнует оборудование в операционных, квалификация врачей, безопасность. К нам едут за лечением, которое не могут обеспечить врачи в глубинке. И нам сейчас не хватает реабилитационных центров, куда мы могли бы перенаправить пациентов, а также организованного трансфера и проживания.

Детский ортопед, к. м. н., главный врач ФГБУ «ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна» Минздрава России Елена Губина отметила, как важно оказывать услуги качественно и быстро:

- К нам едут за технологиями, сервисом и доступностью этой помощи с финансовой и временной точек зрения. Экономия времени не менее важна, чем экономия денег. Ведь если человеку придется ждать операцию до полугода, он найдет другое место, где ее можно сделать быстрее.

Главный врач клиники спортивной медицины «СпортМед» Олег Шестаков добавил, что при развитии медтуризма и медицины в целом нужно помнить о постоянном повышении культуры оказания услуг и общения персонала с пациентами:

- У нас страдает культура общения. Бывают случаи дикого обращения персонала, особенно младшего обслуживающего, с пациентами. И это нужно искоренять. Я, как главный врач, каждое утро этим занимаюсь и проговариваю такие моменты со своими подчиненными.

Врач рентгенолог, член Европейской ассоциации радиологов, научный сотрудник лаборатории БНЗТ НГУ, главный врач диагностического центра «МРТ Альянс» Александр Кичигин. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Врач-рентгенолог, член Европейской ассоциации радиологов, научный сотрудник лаборатории БНЗТ НГУ, главный врач диагностического центра «МРТ Альянс» Александр Кичигин обратил внимание на проблему несоответствия российской и западной терминологии:

- Мы должны использовать современные международные классификации, чтобы пациенты из-за рубежа могли прочесть наши заключения и пользоваться ими у себя на родине. Наша клиника пользуется таким подходом, и клиенты, возвращаясь из Новосибирска к себе домой с нашими заключениями, с успехом ими там пользуются.

Ведущий рефракционный хирург, врач-офтальмолог высшей категории, к. м. н., главный врач клиники «Эксперт зрения» Илья Богуш отметил, что нужно оперативно решать вопросы трансфера и проживания пациентов. Потому что этот момент пока в Новосибирске совершенно не проработан:

- Все мы с вами хорошо делаем свою лечебную и диагностическую работу. Новосибирск выгодно расположен территориально, к нам удобно добираться и самолетом, и поездом. Пожалуй, только по воде к нам не доплыть. Теперь осталось решить вопросы с организацией проживания и проезда. И самое главное, что нам нужно сейчас, - это общая координация нашей работы.

Терапевт, главный врач клиники «Главный пациент» Светлана Созина. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Терапевт, главный врач клиники «Главный пациент» Светлана Созина поддержала это мнение:

- Уважаемые коллеги, проблемы у нас в основном одни и те же. И было бы интересно создать единый координационный центр, который бы и занимался вопросами подбора переводчиков, оформлением виз и т. д. А если бы он еще и понимал, какая клиника и по какому профилю работает, чтобы управлять потоком пациентов, то мы бы пришли к взаимовыгодному сотрудничеству.

Все участники круглого стола сошлись во мнении, что объединение сейчас - это новая ступень. Партнерство становится новым этапом развития здоровой конкуренции. Развитие медтуризма в Новосибирске очень полезно местным жителям, ведь это стимул для медицинских организаций становиться лучше и оказывать пациентам все более качественные услуги. Это полезно всему нашему региону в целом, потому что дает дополнительные источники доходов и стимулирует развитие экономики.