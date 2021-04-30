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Общество30 апреля 2021 9:00

Распоряжение о созыве восьмой и девятой сессий Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

От 22.04.2021
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Сессии пройдут в ближайшее время.

Сессии пройдут в ближайшее время.

Фото: Влад КОМЯКОВ

1. Созвать восьмую сессию Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва 26 мая 2021 года в 10.00 в большом зале мэрии города Новосибирска (Красный пр., 34).

2. Созвать девятую сессию Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва 30 июня 2021 года в 10.00 в большом зале мэрии города Новосибирска (Красный пр., 34).

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев

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