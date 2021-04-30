Распоряжение о созыве восьмой и девятой сессий Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Сессии пройдут в ближайшее время. Фото: Влад КОМЯКОВ

1. Созвать восьмую сессию Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва 26 мая 2021 года в 10.00 в большом зале мэрии города Новосибирска (Красный пр., 34).

2. Созвать девятую сессию Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва 30 июня 2021 года в 10.00 в большом зале мэрии города Новосибирска (Красный пр., 34).

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев