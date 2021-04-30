Билайн подарит дачникам 3 месяца связи и безлимитный интернет

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«Возьми интернет на дачу» - новое предложение от Билайн специально для тех, кто предпочитает отдыхать или работать в майские дни, а также летом, за городом. Переезжая на дачу, можно продолжить работу «на удаленке», не отказываться от просмотра любимых сериалов и серфинга в интернете. Достаточно приобрести в интернет-магазине или одном из собственных офисов Билайн 4G-модем или 4G-роутер в комплекте с тарифом «Интернет PRO» (специально разработан для гаджетов). В подарок новому абоненту Билайн дает 3 месяца связи и бесплатную опцию, предоставляющую безлимитный интернет. Стоимость комплекта и его наполнение варьируется в зависимости от региона подключения. В Новосибирской области стоимость комплекта модем + sim-карта составит 2590 рублей, роутер + sim-карта 3290 рублей.*

В регионах России Билайн развивает сеть 4G, обеспечивающую мобильный интернет. В 2020 году Билайн поставил собственный рекорд по числу населенных пунктов Новосибирской области и районов Новосибирска, охваченных 4G. Сегодня высокоскоростной мобильный интернет есть примерно в 450 населенных пунктах области, в том числе в городах.

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*3 месяца связи и опция «Безлимитный интернет» в подарок для новых абонентов с 08.04.2021 г. по 31.08.2021 г. для ряда регионов при покупке акционных WI-FI роутера или USB-модема и SIM-карты c тарифом «ИнтернетPRO» при технической возможности подключения. Количество ограничено.Организатор акции: ПАО "ВымпелКом" РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.Организатор акции оставляет за собой право изменять или дополнять условия акции, в том числе, изменить список товаров, участвующих в акции. Подробнее об организаторе, условиях акции и стоимости - на https://novosibirsk.beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/vozmite-internet-na-dachu/.