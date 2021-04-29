«Они все разные!»: сибирская художница за 30 лет расписала 300 уникальных яиц

Марина Ворошилова умеет создать невероятную красоту на обычных яйцах.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Новосибирская художница Марина Ворошилова создала коллекцию уникальных расписных яиц. Экземпляры ручной работы поражают воображение не только обычных людей, но и опытных мастеров. Многие сувениры побывали на ярмарках и выставках за границей и полюбились иностранцам. Не остались равнодушными к творениям сибирячки даже Никита Михалков и патриарх Московский и Всея Руси. А появилось это увлечение у Марины совершенно случайно. Она водила сына в изостудию и там на одном из занятий увидела, как расписывают яйца. Попробовала сама — и «залипла» на много лет.
СЛУЧАЙНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Марина Ворошилова прославилась со своими расписными яйцами на весь мир. А 30 лет назад никто и подумать не мог, что в морозном Новосибирске живет такой необычный мастер.
— Это было давно. Мне было 33 года. Я водила сына в изостудию. Туда же после занятий приходили женщины и расписывали яйца, учились и отдыхали от домашних забот. Ходить куда-то специально мне было некогда. Я попросила руководителя изостудии, и она показала мне на яйце основное — где намечать лицо, где — ручки. Дома я попробовала, и мне очень понравилось, хотя со школы, класса с третьего, как закончилось рисование, я краски в руки не брала. И вот дети и муж спят, а я сижу и наслаждаюсь часов до 3 — 4 утра, а потом удивляюсь и радуюсь, как классно получилось. Я люблю свои работы, — призналась КП-Новосибирск художница Марина Ворошилова.
Работы художницы побывали на различных выставках.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Техника росписи отличается от росписи на плоском холсте тем, что важно соблюдать форму, вписывая сюжет как бы вокруг заготовки. Основой становятся вовсе не куриные яйца, а деревянные, преимущественно из липы.
— Нужно разместить сюжет, соединить все в единое целое. Человеку, когда он берет яичко в руки и поворачивает, должно быть интересно, — считает Марина.
Все работы условно можно разделить на разные темы: любовь, дети, церковные праздники, архитектура, народные костюмы, природа, сказки.
ЯЙЦА ДЛЯ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
Марина вспоминает, что в самом начале творческого пути ее очень сильно вдохновил владыка Тихон.
— Тихон пригласил меня в Новосибирскую епархию. Глянув на мои изделия, он сказал глубоким голосом: «О! Да вы иконописец!» Вот так фраза, сказанная однажды, может поддерживать человека всю жизнь. Он увез тогда мое яйцо в подарок патриарху Московскому и Всея Руси Алексию. На яйце был нарисован Вознесенский собор, а перед оградой женщина везет ребеночка на санках, — описывает художница.
Библейские сюжеты выглядят как иконы. Фото: предоставлено Мариной Ворошиловой.
Александр Новопашин, настоятель собора во имя Александра Невского, увозил работы Марины в Иерусалим, в Русскую духовную миссию.
А однажды, когда в наш город приезжал Никита Михалков, Марина попала к нему на встречу. В качестве сувениров мастерица прихватила свои работы.
— Мама Никиты Сергеевича в свое время написала книгу, а я по ней расписала тарелку с гербами русских городов. Вот ее и подарила вместе с яйцом, — вспоминает Марина Ворошилова.
Как-то на одной выставке за границей к сибирячке подошла женщина и заказала яйца для юбилея дома Nina Ricci. Художница расписала несколько экземпляров и передала их заказчице через знакомых. К сожалению, дальнейшая судьба этих работ не известна. Может, сибирские яйца сейчас хранятся в модном музее известного бренда.
МАТРЕШКИ ДЛЯ ДОЧКИ
К художнице не раз обращались поклонники ее творчества с индивидуальными заказами. Многим нравится идея росписи портретных яиц или матрешек. Такие сувениры хранят память о людях и событиях долгие годы и даже могут стать семейной реликвией.
— Одна женщина заказывала для дочки матрешку, где лица менялись от ребенка до подростка, — говорит Марина.
Матрешки на яйцах полюбились туристам.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Среди заказчиков были и иностранцы.
— Помните, в Новосибирске было затмение солнца и сюда приехало много иностранцев? Подружки позвали меня на ярмарку, было интересно. Один американец даже маму привел, чтобы позволила ему купить мою вещь. Другой иностранный товарищ в шляпе сначала сам приобрел яйцо, потом привел всю свою группу, — улыбается Марина.
ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Для того чтобы нарисовать цикл церковных праздников, художнице пришлось изучить историю церкви и почерпнуть для себя много нового.
Особое место в коллекции занимают храмы.
— Что интересно, яйцо «Рождество Пресвятой Богородицы» я рисовала три или четыре раза. Потому что каждый раз находился такой человек, которому оно было очень нужно. При этом я знаю, что следующее будет совсем другое. А вот яйцо с часовней Николая Чудотворца получилось совсем случайно. Как-то я шла на работу — смотрю, справа, из-за ограды сквера Героев Революции, свешиваются гроздья рябины, покрытые снегом. Подхожу к Красному проспекту — часовня. Красиво… Вечером я сходила и сделала эскизы на бумажке, — поделилась нюансами творческого процесса сибирячка.
Идея для этого сюжета родилась по дороге на работу. Фото: предоставлено Мариной Ворошиловой.
Экземпляры яиц этого цикла занимают особое место в коллекции мастерицы.
— К вере я отношусь бережно, — добавляет Марина Ворошилова.
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