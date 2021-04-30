Для новосибирских юных журналистов провели экскурсию по железной дороге

Ребята остались в восторге от насыщенного пресс-тура. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Только за прошедший год на Западно-Сибирской железной дороге были травмированы 136 человек, 93 из них погибли, в том числе семь детей. Для юных корреспондентов из школьных СМИ провели экскурсию, чтобы они своими глазами увидели, какой долгий тормозной путь у поездов, и прочувствовали все опасности, которые поджидают людей на железной дороге. Самые яркие моменты экскурсии и эмоции школьников - в нашем материале.

ЧТО ЧУВСТВУЕТ БРИГАДА

По железной дороге школьники путешествовали на мотрисе, это такой специальный автовагон, рельсовый автобус. Волнуясь, дети забрались внутрь и расселись по местам. Гостей поприветствовал заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению Евгений Дербилов. Он спросил, знает ли кто-нибудь, для чего вообще предназначена мотриса. В ответ прозвучало задорное:

- Чтобы кататься!

- Нет, ребята, мотриса не предназначена для того, чтобы кататься. Она предназначена для работы. На ней мы осматриваем железную дорогу. Мотриса специально спроектирована так, чтобы был большой обзор. Мы хотим, чтобы вы, находясь здесь, своими глазами увидели то, что видят машинист и его помощник, когда управляют поездом, узнали, как люди рискуют и нарушают правила перехода железнодорожных путей, а также поняли, что чувствует машинист, видя человека. Если вы, когда переходите пути, думаете, что поезд успеет остановиться, если увидит вас, вы заблуждаетесь. Поезд физически не сможет остановиться мгновенно, ведь у него очень большая масса и очень большая энергия. Невозможно остановить 4 тысячи тонн за 15 метров. Тормозной путь грузового поезда составляет от 800 до 1200 метров и длится около минуты. Вы должны увидеть и понять, что чувствует машинист, когда перед ним перебегают люди. Когда машинист понимает, что до человека 300 метров и он уже не остановится, это очень тяжело пережить… К сожалению, в прошлом году только в Новосибирской области под поезд попали 52 человека. Больше половины из них скончались. Когда ты видишь, что едешь на человека, но понимаешь, что уже ничего не можешь сделать, чтобы унять огромную энергию поезда, это психологически очень тяжело. И хотя тормоза уже сработали, тормозной путь у поезда такой долгий… - Евгений Михайлович попрощался с ребятами, и мотриса двинулась в путь со станции Новосибирск-Главный.

Юные корреспонденты забираются в вагон мотрисы. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

«А ВОТ И ПЕРВЫЙ НАРУШИТЕЛЬ!»

В дороге ребят сопровождал ведущий инженер службы охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля дирекции инфраструктуры Дмитрий Теницкий. Он показал безопасные, санкционированные пути перехода через железную дорогу и отметил участки, где люди часто проходят по путям в неположенных местах. Когда Дмитрий рассказывал про особо аварийный участок, машинист произнес:

- А вот и первый нарушитель!

Рядом с путями в нерешительности стоял мужчина. Немного подумав, он все же отступил подальше. Кажется, весь вагон в этот момент выдохнул. Машинист обратился к пассажирам:

- Сейчас я продемонстрирую экстренное торможение, чтобы вы сами увидели, сколько проедет мотриса после того, как я нажму на тормоз. Вот - начало платформы, теперь я применяю экстренное торможение. Все, я больше ничего не могу сделать, - прокомментировал машинист. - Смотрите, платформу мы проехали. Человек, находящийся в габарите, стоящий до белой стоп-линии на платформе, был бы сбит. При небольшой скорости и малом весе мотрисы ее тормозной путь составил метров 300. А если бы это был тяжеловесный поезд, который мчался на всей скорости?..

Дмитрий Теницкий показал ребятам на таунхаусы, вольготно расположившиеся на пригорке:

- Видите эти красивые дома? Жители нередко пользуются служебными проездами и пытаются добраться домой короткими, но опасными путями. Нельзя так делать! Нужно беречь и свои, и чужие жизни!

«УМНЫЕ» ТРЕНАЖЕРЫ

Чтобы посмотреть, как машинисты готовятся к любой ситуации на путях, после поездки на мотрисе школьники посетили Новосибирское моторвагонное депо. Обучающий класс машинисты посещают постоянно на протяжении всей своей трудовой жизни. Здесь есть тренажер, который наглядно демонстрирует работу электрической составляющей поезда. А еще - новейший тренажер с компьютерной программой, сенсорным экраном, дающий возможность выбрать любые сложные, непредвиденные, аварийные ситуации, чтобы отработать их заранее. Это отличный способ морально подготовиться к непростой работе машиниста. Ведь ситуации бывают разные, и лучшая подготовка к ним - это обучение. Когда ты знаешь, что делать, не будешь метаться и паниковать, а просто сделаешь свое дело так, как научили.

Машинист-инструктор Дмитрий Зярынов продемонстрировал ребятам возможности тренажера: можно изучить всю «начинку» поезда, осмотреть каждый узел вагона, разные параметры. Можно выбрать погодные условия поездки, аварийные ситуации (например, на пути выехала машина) - и система подскажет оптимальный алгоритм реагирования.

Интерактивный экран в моторвагонном депо. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

«БЫЛО СТРАШНО И ИНТЕРЕСНО»

В конце экскурсии мы поинтересовались у юных корреспондентов, понравился ли им пресс-тур.

- Было очень интересно. А во время экстренного торможения, если честно, было страшно. И когда видели людей, стоящих рядом с путями, было тоже страшно, - поделилась впечатлениями школьный корреспондент образовательного центра «Горностай» Софья Зубкова. - Удивительно, ведь мы проехали совсем небольшое расстояние, но уже увидели двух человек, которые пытались пройти там, где этого делать нельзя. Сколько же таких людей видят каждый день машинисты?..

- Знаете, это был очень увлекательный пресс-тур. Мы ведь смотрим на железную дорогу и ничего не понимаем! Ходят поезда - ну и что? Ходят и ходят. А сегодня благодаря поездке на мотрисе мы узнали намного больше. Это очень расширяет кругозор! - считает юный сотрудник пресс-центра школы № 4 Иван Кузнецов.

Его коллега из этого же пресс-центра Павел Боровик тоже остался под большим впечатлением от экскурсии:

- Я вам скажу, что смотреть глазами машиниста лучше, чем глазами пассажира. Это захватывающе и увлекательно. Я обязательно расскажу об этом своим сверстникам! Просто необходимо поделиться с другими своими впечатлениями, рассказать, как правильно переходить железную дорогу, а чего делать нельзя. Ведь это очень важно!

Кстати, Евгений Дербилов перед началом поездки отметил, что публикации юных корреспондентов о стальной магистрали будут представлены на городском конкурсе школьной прессы в специальной номинации ОАО «РЖД».