Билайн Бизнес и МУП Новосибирска «Горводоканал» протестировали автономный сбор показаний приборов учета

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Сервис развернут на стандарте NB-IoT** сети LTE Билайн. Данное решение является инновационным для МУП «ГОРВОДОКАНАЛ», оно обеспечивает 100% сбор данных и максимальную надежность их передачи. Билайн выступил одновременно и как оператор связи NB-IoT, и как digital***-разработчик, администратор сервиса.

На точках коммерческого учета МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» было установлено оборудование с поддержкой технологии NB-IoT. Оно автономно, в режиме онлайн, собирает и передает показания приборов учета в личный кабинет Билайн.City. Функционал Билайн.City был доработан и адаптирован под индивидуальные требования МУП «ГОРВОДОКАНАЛ»: в нем отображаются показания, статистика, а также формируются необходимые отчёты по каждому контрагенту. Применение решения Билайн.City позволило повысить эффективность процесса сбора данных, их достоверность, сократить сроки их получения и уменьшить количество споров между конечным потребителем и МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом»:

- Мы видим большие перспективы в развитии технологичных решений для автоматизации городской инфраструктуры. Со своей стороны, Билайн вкладывает ресурсы как в создание «умных» продуктов, так и в развитие своей сети. В частности, реализация проекта с МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» стала возможна благодаря качественному покрытию сети 4G LTE Билайн в Новосибирске, на базе которого был запущен стандарт NB-IoT, обеспечивающий бесперебойную передачу данных. Мы используем индивидуальный подход и самые современные технологии IoT для решения задач своих клиентов. По итогу тестового периода мы планируем расширять применение Билайн.City внутри МУП «ГОРВОДОКАНАЛ», подключая и другие их направления. Также Билайн Бизнес готов помогать развивать умные города, транслируя свой опыт на новые проекты, в том числе и в других регионах.

Николай Семериков, начальник службы сервисного обеспечения МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»:

- Удаленный сбор показаний сегодня является одним из фокусных направлений для развития нашей компании. Это решение позволяет своевременно получать данные о реальном расходе ресурса, что позволит сократить время на обработку и выставление счетов, повысить прозрачность расчетов с потребителями и в перспективе приведет к более точному прогнозированию производства. К тому же, распространенные сейчас другие решения, которые передают информацию через стандартные каналы связи,сравнительно дороже и имеют высокое энергопотребление, что выгодно отличает стандарт NB-IoT с применяемым на нем оборудованием. Явные преимущества стандартаNB-IoT – емкость, позволяющая подключить тысячи датчиков, небольшое энергопотребление и низкая стоимость устройств.

Билайн.City – комплексное решение, которое объединяет в себе разнообразные IoT-устройства, среду передачи данных и интерфейс пользователя. Он призван служить рабочим столом, объединяя информацию от разных устройств, интегрированных систем, картографических и статистических данных. Билайн. City отличают гибкость,универсальность, надежность, а также возможность настройки и доработки под задачи заказчика. Билайн.City не требует от заказчика специальных серверных мощностей, собственных системных администраторов.Его поддержка осуществляется на стороне Билайн.

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*Билайн.Город

** NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) – современная технология интернета вещей на сети. Она дает возможность подключить к сети большое число автономных устройств – например, медицинских датчиков, приборов энергопотребления, охранных систем, транспорта, устройств «умного дома». Среди преимуществ стандарта – огромная емкость (можно подключить тысячи датчиков на одну базовую станцию), небольшое энергопотребление, увеличенная зона обслуживания, проникающая способность и низкая стоимость устройств.

*** цифровой