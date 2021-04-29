За Google фото придется заплатить: выбираем альтернативные облачные хранилища

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так по данным компании Google, более миллиарда человек загружают в облако 28 миллиардов фото в неделю.

С 1 июня 2021 года все новые фото и видео, которые владельцы смартфонов будут загружать в облако «Google Фото» будут засчитываться в бесплатном хранилище. Сейчас владелец учётной записи в Google может бесплатно хранить 15 ГБ для информации на сервисах Gmail, «Диск» и «Фото». Однако пользователь может выполнить резервное копирование фотографий и видео высокого качества: они не учитываются в облаке и хранятся бесплатно.

Скоро пользователям сервисов Google, которые будут хранить в облаке данные сверх лимита придется доплатить. Тарифы на подписку Google One начинаются от 139 за (100 ГБ) до 699 за 2 терабайта в месяц.

В прочем, эксперты связывают популярность Google Drive и Google Фото с устройствами под управлением ОС Android в которых приложения от Google встроены с самого начала. Например, в новосибирском филиале МегаФона отмечают, что на долю сервисов Google приходится 37% всего мобильного трафика облачных услуг, а 85% смартфонов в сети оператора работают на «Андроиде».

Впрочем, новосибирские абоненты МегаФона активно пользуются и другими облачными хранилищами. Второе место по популярности, согласно статистике оператора, занимает «Яндекс.Диск» 20%, а на третьем Apple iCloud 19%. Также в списке популярных сервисов оказалось «Облако» от Mail.Ru. На него расходуется 14% трафика мобильного интернета. По сравнению с декабрем прошлого года трафик мобильных приложений для облачного хранения файлов вырос на 12%.

- При этом именно владельцев Apple iPhone можно назвать самыми активными «жителями облаков». В среднем один владелец «айфона» загружает файлов и фотографий в «облако» в 9 раз больше по сравнению с пользователем Android-смартфона, - прокомментировали в пресс-службе МегаФона.

В компании напомнили, что оператор также развивает собственное облачное хранилище «МегаФон Диск». Этим сервисом можно пользоваться как на компьютере, так и на мобильных устройствах iOS и Android.

- За прошлый год база активных пользователей «МегаФон» Диска» выросла в 10 раз, при этом каждый пользователь в среднем хранит у нас 7 ГБ данных, - подчеркивают в пресс-службе.